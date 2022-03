Inter laat opnieuw steek vallen in Italiaanse titelstrijd: Fiorentina pakt puntje in San Siro

Inter heeft voor de tweede opeenvolgende speeldag punten laten liggen in de Serie A. De landskampioen kwam in eigen huis tegen Fiorentina niet verder dan een 1-1-gelijkspel, dezelfde uitslag die het vorig weekend bij Torino haalde. Inter blijft daardoor op de derde plek hangen.

De wedstrijd ontbrandde pas vroeg inde tweede helft toen Fiorentina op voorsprong kwam na een goal van Torreira. Inter prikte snel tegen, want amper vijf minuten later stond het alweer gelijk via Denzel Dumfries. Verder kwam de landskampioen niet meer: Inter leek nog een strafschop te gaan krijgen, maar daar besliste de VAR anders over. Het bleef 1-1.

In de stand blijft Inter derde met 60 punten. AC Milan en Napoli hebben elk 63 punten, maar Napoli heeft wel een match meer gespeeld. AC Milan komt later op zaterdagavond nog in actie op bezoek bij laagvlieger Cagliari.