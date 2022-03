Victor Osimhen schenkt Napoli belangrijke overwinning met twee doelpunten, Orel Mangala en Dedryck Boyata winnen in Bundesliga

In de Italiaanse Serie A heeft Napoli op de 30e speeldag een 2-1-zege geboekt tegen Udinese. Dries Mertens mocht bij de Napolitanen in de 46e minuut invallen. In de Bundesliga trokken Hertha Berlijn en Stuttgart, met Boyata en Mangala, ook aan het langste eind.

Udinese kwam op voorsprong dankzij een knap schot van Deulofeu (22.). In de tweede helft drukte Napoli het gaspedaal in, het scoorde tweemaal via Osimhen (52. en 63.). Dries Mertens verving in de 46e minuut Fabian Ruiz. Udinese moest na 82 minuten spelen nog met tien verder nadat Mari rood kreeg voor een horrortackle. Napoli staat op de tweede plaats in de Serie A met 63 punten uit 30 wedstrijden. Dat zijn er evenveel als koploper AC Milan, dat later op zaterdag uit tegen Cagliari speelt.