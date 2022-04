Napoli doet opnieuw slechte zaak in titelstrijd: herrezen Stephan El Shaarawy snoept Dries Mertens en co twee dure punten af

Napoli heeft opnieuw een slechte zaak gedaan in de strijd om de titel in de Serie A. Dries Mertens en zijn teamgenoten leken lang op weg naar een nipte zege in de topper tegen AS Roma, maar bij het ingaan van de extra tijd deed Stephan El Shaarawy de thuisploeg nog de das om. Met zijn eerste doelpunt in bijna zes maanden maakte De Farao er nog 1-1 van. Mertens viel bij Napoli in na 83 minuten.

Napoli was nochtans vroeg op voorsprong gekomen, want al na amper 11 minuten hing de 1-0 tegen de touwen. Lorenzo Insigne zorgde daarvoor vanaf de penaltystip. Napoli kon de voorsprong niet uitbreiden, maar leek wel op weg naar de drie punten.

Tot invaller Stephan El Shaarawy ten tonele verscheen. De Farao deed zijn ex-club, leider AC Milan, een groot plezier door bij het ingaan van de extra tijd de gelijkmaker te scoren. Opmerkelijk, want El Shaarawy had sinds 4 november - toen in de Conference League tegen FK Bodø/Glimt - niet meer gescoord. Het was pas zijn derde treffer in de Serie A dit seizoen.

FT | Stephan El Shaarawy bezorgt AS Roma nog een punt in het slot. ?? #NapoliRoma pic.twitter.com/1hmXSN3zD3 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 18, 2022

Napoli doet na de thuisnederlaag tegen Fiorentina dus opnieuw een slechte zaak in de titelstrijd. Het blijft derde met 67 punten, dat zijn er al 4 minder dan leider AC Milan. Internazionale staat er nog tussen met 69 punten, maar heeft een match minder gespeeld. Met nog vijf speeldagen te gaan lijkt de Napolitaanse hoop op een eerste titel sinds 1990 weer een knauw gekregen te hebben.