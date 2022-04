Napoli maakt er zes (!) tegen Sassuolo, Dries Mertens weer belangrijk met twee treffers

Napoli heeft zich nog eens van zijn beste kant laten zien. Tegen middenmotor Sassuolo kwam het maar liefst zes keer tot scoren. Rode Duivel Dries Mertens toonde zich opnieuw belangrijk voor zijn club met twee doelpunten. Napoli voert zo de druk op bij leider Milan en nummer twee Inter.

Na de nederlaag tegen Empoli leek het crisis in Napels. Voorzitter De Laurentiis was in alle staten en stuurde zijn spelerskern op afzondering. Ook de Napolitaanse fans toonden hun ongenoegen. En of dat effect had. Napoli wou zich tegen middenmotor Sassuolo niet opnieuw laten verrassen en schoot verschroeiend uit de startblokken. Al na 21 minuten prijkte er een 4-0-stand op het scorebord. Mertens maakte zelf het vierde doelpunt. De Rode Duivel sneed naar binnen en verschalkte knap doelman Consigli.

CIRO | Dries Mertens deelt in de feestvreugde! ?? pic.twitter.com/aQJz2j5obH — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 30, 2022

Ook na de rust ging Napoli door op dat elan. Dries Mertens liet zich meermaals opmerken en maakte zijn tweede van de namiddag. De Rode Duivel zette zelf de combinatie op en bleef ijzig kalm voor Consigli. Napoli dreef de score daarna nog verder op. Na 90 minuten stond er dan ook een duidelijke 6-1-eindstand op het bord.

?? | Dries Mertens scoort zijn tweede van de dag. ?? #NapoliSassuolo pic.twitter.com/bK4rauEZnk — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) April 30, 2022

Dankzij de drie punten behoudt Napoli een waterkansje op de titel in Italië. Het komt met nog drie speeldagen op het programma tot op vier punten van leider AC Milan. Milan en Inter komen nog wel in actie deze speeldag.