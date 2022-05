AC Milan wipt weer over Inter naar leidersplaats in Serie A en kan volgende week kampioen worden

AC Milan is met nog twee speeldagen te gaan opnieuw leider in de Italiaanse Serie A. De Rossoneri versloegen Hellas Verona met 1-3 en komen zo weer, met twee punten voorsprong op stadsrivaal Inter, aan kop van het klassement. Milan kan volgende zondag - er zijn nog twee wedstrijden te gaan - kampioen worden.

De jarige Sandro Tonali maakte twee doelpunten van de jarige Sandro Tonali, in de slotfase deed Alessandro Florenzi er nog een bij nadat Davide Faraoni in de 38e minuut de score had geopend voor de thuisploeg. Bij de Milanezen werd Alexis Saelemaekers in de 62ste minuut vervangen.