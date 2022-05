Bologna verliest van rode lantaarn in spektakelstuk en ziet ook Arthur Theate uitvallen

Bologna heeft op de 36e speeldag in de Serie A met 4-3 verloren van rode lantaarn Venezia. Bij Bologna werd Arthur Theate in de 34e minuut naar de kant gehaald met een blessure.

Venezia schoot het best uit de startblokken en stond na vier minuten al aan de leiding na een treffer van oude bekende Thomas Henry (ex-OH Leuven en -Tubeke). Even later klom Venezia zelfs op een dubbele voorsprong na een goal van Kiyine (19.). Bologna kon nog voor rust de aansluitingstreffer maken via Orsolini (45.+2). Na rust leek Bologna de goede flow te pakken te hebben. Eerst scoorde Arnautovic (55.) en even later zette Schouten (68.) de bezoekers op voorsprong. In het slot kon Aramu (78.) vanop de stip gelijkmaken voor Venezia. In de 93e minuut zorgde Johnsen voor de beslissende 4-3.

In de stand blijft Venezia alleen laatste met 25 punten. Bologna staat 13e met 43 punten.