Wanneer de bal er écht niet in wil: AS Roma bijt z’n tanden stuk op degradant Venezia ondanks 46 (!) schoten richting doel

Het was geen al te efficiënte avond voor het AS Roma van José Mourinho zaterdag tegen het al gedegradeerde Venezia. In het eigen Stadio Olimpico bleven de Romeinen op een 1-1-gelijkspel steken nadat ze 46 schoten, waarvan 16 tussen de palen, lieten optekenen. Ook troffen ze vier keer het doelhout.

Door het gelijkspel van Salernitana in de vooravond viel het doek officieel voor Venezia in de Italiaanse hoogste klasse. De ploeg van oude bekenden David Okereke (ex-Club Brugge) en Thomas Henry (ex-OHL) had dus niets meer te verliezen. Het was eerstgenoemde die dan ook de score al meteen opende in de eerste 60 seconden. AS Roma vermeed in het slotkwartier nog wel een blamage, maar het had zoveel meer kunnen zijn. In totaal vuurde de thuisploeg 46 schoten af, waarvan 16 binnen het doelkader. Bovendien werd het doelhout ook vier keer geraakt. En dat tegen tien man van Venezia. José Mourinho zal na de match ongetwijfeld gehamerd hebben op de inefficiëntie van zijn manschappen.

Het puntenverlies kan Roma op het einde van de rit nog zuur opbreken voor het Europees voetbal van volgend seizoen. Roma staat momenteel zesde met 60 punten, maar kan nog ingehaald worden door zowel Fiorentina als Atalanta, beide 59 punten en nog twee matchen te goed. AS Roma speelt 25 mei nog wel de finale van de Conference League. Als het die wint, treden Mourinho en co volgend seizoen aan in de Europa League. De tegenstander in het Albanese Tirana is het Feyenoord van Cyriel Dessers.