Het rode gedeelte van Milaan viert! AC Milan is voor het eerst sinds 2011 opnieuw landskampioen in Italië na duidelijke zege tegen Sassuolo

AC Milan heeft het voor mekaar gekregen! De ploeg van Rode Duivel Alexis Saelemaekers had tegen Sassuolo aan een punt genoeg om de Scudetto naar Milaan te halen, maar het pakte de volle buit bij Sassuolo: 0-3. Rechtstreekse concurrent Inter won ook met dezelfde score, maar moest rekenen op verlies van zijn rode stadsgenoot. AC Milan mag voor het eerst sinds 2011 weer juichen in de Serie A.

Nog voor de pauze had AC Milan zijn schaapjes op het droge. Tweemaal Olivier Giroud en Franck Kessié tekenden voor de droge 0-3. Rafael Leao had een voet in alle drie de doelpunten.

In de tweede helft buffelde Zlatan Ibrahimovic de 0-4 nog tegen de touwen, maar Leao liep nipt buitenspel. Geen vierde assist voor de Portugees maar dat zal hem bij deze titel worst wezen. Meteen de negentiende in de clubgeschiedenis van de Rossoneri.

💪 | Olivier Giroud brengt AC Milan een stap dichter bij de titel! 👀🇫🇷 #SassuoloMilan pic.twitter.com/R2AvrSpPM7 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2022

🇵🇹 | Rafael Leão bereikt Franck Kessié met z'n derde assist van de dag. 😳👏 #SassuoloMilan pic.twitter.com/4m86ykPlcO — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) May 22, 2022

Milan-trainer Stefano Pioli Foto: AFP

Rivaal en stadsgenoot Inter, dat op hetzelfde tijdstip in actie kwam, moet door de zege van Milan vrede nemen met de tweede plaats in de eindrangschikking. Ivan Perisic en tweemaal Joaquin Correa gidsten de Nerazzurri tevergeefs naar een even vlotte zege tegen Sampdoria: 3-0. Inter is de uittredend titelhouder.