PSV verslaat Ajax en wint Nederlandse beker na twee doelpunten in evenveel minuten

PSV heeft zich zondag tot bekerwinnaar in Nederland gekroond. De Eindhovenaren versloegen in de finale Ajax met 2-1.

Gravenberch opende de score voor Ajax met een goedgeplaatst schot in de rechteronderhoek (23.). Mazraoui leek net voor de rust de score te verdubbelen, maar het doelpunt werd afgekeurd door de VAR vanwege buitenspel.

In de tweede helft drukte PSV het gaspedaal stevig in. Sangaré kopte een vrije trap van Gutierrez mooi binnen en hing de bordjes gelijk (48.). Twee minuten later was het opnieuw raak voor de Eindhovenaren. Het schot van Gakpo belandde in de linkerbenedenhoek, onbereikbaar voor Ajax-doelman Stekelenburg (50.).

In de 57e minuut zag Ajax een tweede doelpunt afgekeurd worden door de VAR vanwege buitenspel van Klaassen. Yorbe Vertessen, die in de 81e minuut Zahavi verving, moest in de toegevoegde tijd nog naar de kant met een beenblessure.

Het is de tiende keer dat PSV de Nederlandse beker kan binnenhalen.

Bekijk hieronder de goals:

