Ai ai, Antwerp: defensie laat zich vier keer aftroeven door Omonia, ook terugmatch wordt zéér warm

Daar sta je dan met je topaankopen en favorietenrol. In het GSP-stadion werd de defensie van Antwerp bij wijlen zoek gespeeld door Omonia, dat vier keer scoorde en met twee goals voorsprong de terugwedstrijd ingaat. Het was al warm in Cyprus, maar nu wordt het voor de Great Old pas echt heet.

Een suprise van de chef. Neen, niet Nainggolan, die bleef zoals verwacht nog op de bank. Maar Priske had wel een basisplaats in petto voor Vines en… Engels. Eindelijk Engels. Hoe lang hebben we daar niet op moeten wachten, en dan bedoelen we niet enkel bij Antwerp. Zijn laatste officiële match dateerde van 9 maart 2020 met Aston Villa op Leicester. 528 (!) dagen geleden – het record regeringsvormen bijna gebroken.

Het werd meteen wel warm voor Engels – letterlijk en figuurlijk. Na zeven minuten stond hij één op één met diepe spits Kakoullis, die op doel afstormde en hem half uitkapte. Gelukkig was diens schot veel te slap. Vier minuten later stormde Omonia naar voren na een slechte inspeelpass van de ervaren verdediger. Kakoullis bediende dit keer Papoulis en die trapte tegen de paal. Pfoe, effe was het puffen, en opgelucht ademhalen. Nochtans had Antwerp van bij de aftrap het heft in handen genomen. Maar in het erg sfeervolle GSP-stadion hadden de Cyprioten hun kans geroken. Alleen grepen ze die niet.

Recordaankopen

Seconden na die tweede kans was het al aan Antwerp, want Balikwisha werd diep gestuurd en deed het prima. Hij kwam naar binnen en viseerde de hoek, maar Fabiano ging goed plat. Balikwisha voelde zich in zijn sas en halverwege de eerste helft toonde hij nog eens hoeveel talent hij heeft. Hij kon doorgaan op links en verstuurde met zijn zogezegd mindere linker een geweldige voorzet. Zonde dat alleen de 1 meter 69 ‘grote’ Benson in de grote backlijn stond – zou je denken. Maar Lang ging onder de bal door en de voormalige recordaankoop (3 miljoen) kopte op aangeven van de nieuwe recordaankoop (6 miljoen) knap binnen. Vreugde alom. Zeker omdat Omonia nu moest komen en er meer ruimte kwam.

Balikwisha ➡ Benson ➡ Bal in doel! ⚽🥅 pic.twitter.com/r976tg9xL0 — Play Sports (@playsports) August 19, 2021

Kat in’t bakkie of bakoventje? Nee, dat nu ook weer niet. Antwerp slaagde er niet in om door te duwen en in de laatste vijf minuten liet het zich achterin toch weer een paar keer ringeloren. Het uitvoetballen verliep moeizaam, de verdedigers stonden vrij ver uit elkaar en exact daardoor viel nog de 1-1. Na balverlies van De Laet werd Vines op links koud gepakt door Loizou. Het 18-jarige goudhaantje, die zomer nog in de belangstelling stond van Club Brugge, bleef ijzig kalm en lobde heerlijk over Butez in doel. Balen, balen, balen.

Drie keer balen, ja. Want de tweede helft begon ook dra-ma-tisch. Na balverlies van Benson kwam Verstraetes sliding te laat en stonden ze achterin drie tegen drie. Het trio van de thuisploeg was dat van de bezoekers te slim af en na een heerlijke looplijn kon Kakoullis vrijstaande 2-1 in doel vlammen. 2-1 werd wat later zelfs 3-1. Loizou kwam vanaf rechts naar binnen, Verstraete moest hem lossen en zag de bal vervolgens in doel zoeven. Geweldige goal. Die van Antwerp kregen het in één klap nog eens 10 graden warmer.

Dubieuze penalty

Dringend tijd voor frisse krachten, dringend tijd voor Nainggolan. Samen met Miyoshi kwam hij erop, maar het was die laatste die meteen impact had. Hij kreeg de bal mee van Eggestein, stond er dan alleen voor, maar omspeelde zijn mannetje en haalde van net buiten de zestien verschroeiend uit. Fabiano had geen kans en zo werd het verschil toch weer gereduceerd tot één doelpunt. Extreem belangrijk, richting terugmatch.

Wat zat er nog in de tank in dat laatste, zwaar aangekondigde, half uur? Miyoshi had bijna ook de gelijkmaker aan de voet, Nainggolans schot werd in corner geblokt, maar het was wel Omonia dat altijd had moeten scoren. Na een mogelijke fout op Engels was het nu drie tegen één. Gelukkig voor de Great Old heette die ene De Laet en stond die dit keer pal. Maar van uitstel kwam geen afstel. Priske had net Seck erop gezet voor Engels en nu was het toch wel Seck die zich op snelheid liet pakken door de ingevallen Atiemwen. Uiteindelijk leek Seck de bal nog net voor diens voeten weg te tackelen, maar nadat die over Butez tuimelde, floot de scheids alsnog voor strafschop. Dubieus, maar Atiemwen trapte de elfmeter wel hard binnen en zette de 4-2 op het bord. Even later had hij de 5-2 voor het inkoppen, maar mikte hij te centraal. Dat had het nóg erger gemaakt. Maar ook nu wordt de terugmatch warm. Nog warmer dan het nu al was.