Griekse tragedie voor Antwerp in Europa League: Great Old blijft na prima prestatie met lege handen achter

In Groep D verloor Antwerp zijn eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League met 2-1 bij het Griekse Olympiacos. Youssef El Arabi bezorgde met een kopbalgoal vroeg in de tweede helft de thuisploeg de voorsprong maar Ally Samatta zorgde met zijn eerste goal voor Antwerp voor de gelijkmaker. Drie minuten voor tijd bezorgde Oleg Reabciuk de Great Old alsnog een koude douche.

Geen eerste punt voor Royal Antwerp FC in deze Europa League. De Great Old had het nochtans zo verdiend. De eerste basisplaats voor Ally Samatta leverde een eerste goal op. Ook de 4-4-2 die Brian Priske voor het eerst vanaf de aftrap toepaste, was een succes. Tot de Moldaviër Oleg Reabciuk drie minuten voor de blessuretijd roet in het Antwerpse eten strooide met de dodelijke 2-1.

Een atmosfeer die het decibelgehalte van élk Belgisch stadion overstijgt. Daarin ging Antwerp op zoek naar zijn eerste puntengewin in deze Europa League. Op de koop toe mocht Olympiacos eerst richting de beruchte Gate 7, de spionkop achter doel, voetballen. Wees maar zeker dat de rusthartslag bij enkele Antwerp-mannen een paar slagen hoger lag dan gebruikelijk.

Sirtaki

Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden namen de bezoekers de beste start. De kopbal van Samatta na twee minuten miste echter precisie. Het wedstrijdbegin had nadien veel weg van de sirtaki. Beide teams tastten elkaar wat af. Oude bekende Onyekuru, ‘Henry’ voor de Griekse fans, dook gevaarlijk uit de rug van Buta.

Langzaamaan ging het tempo van de partij omhoog, en kwam de Antwerpse defensie ook behoorlijk onder druk te staan. Bataille liet zich iets te makkelijk wegzetten in het duel. Almeida, die de geblesseerde Engels verving, redde centraal de meubelen. Cisse troefde, met een kopbal die naast ging, De Laet af.

De Antwerpse kapitein moest zich in minuut 37 nogmaals gewonnen geven, al kon hij er toen weinig aan doen. Tweevoudig clubtopschutter van Olympiacos El Arabi sloeg namelijk als een gewiekste sluipschutter toe. De interventie van de vlaggeman was al even straf. De beelden toonden namelijk dat de lijnrechter het bij het rechte eind had: offside. Na twee afgekeurde goals in Eupen wegens buitenspel zette stamnummer 1 de trend gewoon voort.

5 uitzinnige minuten

Geen 1-0, maar wel het sein voor de volgende tempoversnelling. In de laatste vijf minuten van het tweede bedrijf kregen we kans om kans te zien. Eerst Fischer met een geplaatst schot net naast, vervolgens Camara met een poging op Butez en als toemaatje een niet te missen kopbalkans van Samatta. Het ongeloof bij de Tanzaniaan en De Laet die in zijn rug stond was terecht.

Bij het begin van de tweede periode waren we terug naar af, met twee teams die de kat uit de boom keken. Niet met mij, dacht El Arabi. De op revanche beluste goalgetter torende boven iedereen uit, en zette met zijn nekslag het Georgios Karaiskakisstadion in lichterlaaie.

Zuur einde

Priske moest het roer nu omgooien en wisselde een bleke Nainggolan voor Gerkens, en Miyoshi voor Benson. Ook Eggestein stond klaar om in te vallen, maar die moest net voor hij mocht invallen toch weer naar de opwarming. Samatta vond immers net op tijd de weg naar doel na een knappe voorzet van Benson. Derde keer, goede keer voor de aanvaller.

Samatta was nu helemaal los en wilde er nog een tweede binnen rammen. Ook Benson trapte rakelings naast. Kansen die de 1-1 meer dan rechtvaardigden, tot Reabciuk met een plaatsbal via de binnenkant van de paal Antwerp met een zeer zuur gevoel huiswaarts stuurde. De nul blijft zo voorlopig op het bord staan, maar eens deze nederlaag verteerd, kan stamnummer 1 met de borst vooruit het vervolg aanvatten.