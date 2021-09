Dan toch! Onuachu schiet matig KRC Genk in extra tijd voorbij Rapid Wien in Europa League

Dankzij een late goal van de onvermijdelijke Paul Onuachu is KRC Genk zijn nieuwe Europa League-campagne. De Nigeriaan verloste zijn ploeg in de 92ste minuut en zorgde voor een 0-1-zege.

Van roteren dan toch geen sprake in de Oostenrijkse hoofdstad. John van den Brom hield tegen Rapid Wien vast aan de elf namen die het voorbije weekend met 1-1 gelijkspeelden tegen Union. Kristian Thorstvedt was fit genoeg om in zijn vijftigste match voor Racing Genk te starten.

De Noor deed dat in zo’n typisch Bundesliga-sfeertje, met een fanatieke thuisaanhang, die een ploeg in crisis vooruit probeerde te stuwen. De Oostenrijkse recordkampioen wilde wel pressen, maar stuitte daarbij op de eigen beperkingen. Genk was dan weer te slordig om dat uit te buiten.

Matig

De ploeg van Van den Brom deed het voor rust met kleine speldenprikjes. De ene keer kreeg Ito diep in het vijandelijke strafschopgebied de bal net niet goed mee van Bongonda, de andere keer kraakte Onuachu zijn schot.

De Nigeriaan was op voorhand al het gespreksonderwerp dat domineerde in de plaatselijke sportpers. Moeilijk te bespelen, altijd loert het gevaar. Zo ook in minuut 38, toen hij in de zestien wegdraaide en vanuit een scherpe hoek in het zijnet knalde. Maar, mag gezegd, daar bleef het in de eerste helft bij. Matig.

Over en weer

Van den Brom wachtte niet en greep in de rust in. Theo Bongonda ging eruit voor Mike Trésor. Met hem begon Racing scherper aan de tweede helft, met enkele hoekschoppen als resultaat. Ito dreigde, maar zag zijn twee pogingen afgeblokt worden. Kort daarna kon Rapid voor het eerst dreigen via Kara, wiens inzet achter het steunbeen Maarten Vandevoordt niet kon verontrusten.

Op het uur stak Kara nog eens zijn kop aan het venster. Hij kreeg de bal met een gelukje goed mee en leek alleen op weg naar Vandevoordt. Lucumi hinderde de Rapid-spits voldoende om hem voorlangs te doen schieten. De match kwam plots tot leven. Niet veel later verdween een plaatsbal van Grüll een half metertje naast het Genkse goal, terwijl Ito tussendoor net boven de kruising mikte en Onuachu te centraal kopte.

Afgekeurde 0-1

Even leek Genk op voorsprong te komen. Na een knappe aanval zette Ito voor op Onuachu, die van dichtbij raak treft. De Japanner leverde zijn assist echter vanuit buitenspelpositie en dat had de VAR natuurlijk gezien. Geen 0-1, maar 0-0 dus.

Ook geen goal toen diezelfde Ito diezelfde Onuachu vond. De kopbal van de boomlange KRC-spits belandde op het dak van het Oostenrijkse doel. Een goal hing nu in de lucht, maar in Europa moet je er nu eenmaal voor werken.

Net toen het er niet meer in leek te zitten, twee minuten in de blessuretijd, sloeg Genk toe. Ito passeerde zijn man en vond aan de tweede paal Onuachu, die feilloos afwerkte: 0-1. De zege en de drie punten waren binnen. De campagne start met drie punten.