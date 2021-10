Genk ondergaat wet van de sterkste op bezoek bij West Ham en wordt opnieuw genekt door stilstaande fases

Een verdienstelijk KRC Genk werd in Londen opnieuw keihard op zijn gebreken gewezen. West Ham opende en verdubbelde de score na een standaardsituatie. Het is en blijft het grote pijnpunt van de Limburgers, die uiteindelijk met 3-0 de boot ingingen.

“Die vele tegengoals op stilstaande fases mogen geen eigen leven”, klonk het vooraf synchroon vanuit het Genkse kamp. Maar na de nederlaag tegen West Ham is het thema alleen maar groter geworden.

De avond begon nog zo beloftevol. Een opzwepende technoplaat gevolgd door het traditionele clublied I’m Forever Blowing Bubbles. Bubbels in combinatie met vlammen, je ziet het niet elke dag. John van den Brom loog niet toen hij zei dat motivatie vanzelf komt in dit stadion, op deze piekfijne grasmat.

Daar waar de Nederlandse T1 koos voor de meest voor de hand liggende elf namen - Preciado voor de geschorste Muñoz dus - sloeg West Ham-collega David Moyes aan het roteren. De thuisploeg voerde zes wijzigingen door en zette de gevreesde topschutter Michail Antonio niet eens op het wedstrijdblad. Zondag wacht immers alweer een derby tegen Tottenham.

Foto: BELGA

Onbenutte kansen

West Ham bracht nog steeds een straffe ploeg tussen de lijnen, met toppers als Rice, Soucek en Bowen. En toch, Genk was niet onder de indruk. Het begon zeer geconcentreerd en moest qua kansen niet onderdoen voor de Premier League-club.

Zo ontvouwde zich in de eerste helft een leuk kijkstuk, met speldenprikken over en weer. De vroege Genkse openingstreffer van Theo Bongonda werd bijvoorbeeld afgekeurd wegens buitenspel van Ito. Diezelfde Bongonda werd door Maarten Vandevoordt perfect het straatje ingestuurd. Invallersdoelman Aréola aarzelde, maar geraakte net op tijd bij de Genkse vleugelspits.

Aan de overkant pareerde Vandevoordt een kopbal van Soucek, maaide Bowen (vanuit buitenspelpositie) van dichtbij grandioos over de bal heen en zag diezelfde Bowen Vandevoordt uitpakken met een geweldige save op zijn inzet van achter het steunbeen.

Foto: ISOPIX

Weer die stilstaande fases

Dan de bepalende fase, in de 38ste minuut, toen Arteaga de bal in de zestien dropte, Aréola véél te laat kwam en Onuachu kon knikken. De kopbal van de Nigeriaan strandde net aan de verkeerde kant van de paal. Pech voor Racing.

Pech die West Ham even daarna niet had. Weeral die stilstaande fases, de zoveelste tegengoal op hoekschop. Van den Brom had zijn strategie nochtans gewijzigd. Hij liet Ito en Bongonda voorin staan. Een aanpak die aanvankelijk werkte, maar toch slikte KRC andermaal een tegengoal op corner. Dawson won het luchtduel van Onuachu en scoorde vervolgens met de schouder: 1-0. Een zware klap in de extra tijd van de eerste helft.

Het 'stilstaande fase-complex' van @KRCGenkofficial is nog wat groter geworden... 😔👀 pic.twitter.com/35Y7mVRd5K — Play Sports (@playsports) October 21, 2021

Een uppercut zou snel na rust volgen. Preciadio liet zich verleiden tot een overtreding en Cresswell mocht vanop links nog eens aanleggen. De vleugelverdediger schilderde de bal op het hoofd van Diop, die de score verdubbelde. Weer een tegendoelpunt op standaardsituatie dus.

Genk hing in de touwen. De knock-out liet slechts twee minuten op zich wachten. Bongonda leed nonchalant balverlies en Bowen sloeg genadeloos toe. 3-0, match gespeeld. West Ham wisselde Rice en Cresswell, Genk Bongonda en Onuachu. Beide ploegen gingen stilaan aan zondag denken.

Foto: BELGA

Genk kwam nog dicht bij een verdiende aansluitingstreffer, maar de ingevallen Ugbo kreeg zijn kopbal niet gekadreerd en mikte in de slotfase onbesuisd over. De eerredder bleef uit. De 0 op 6 komt aan, maar mede dankzij het resultaat in Wenen mag Genk blijven hopen op overwintering in de Europa League.