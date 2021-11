Al een geluk dat niemand dit mocht zien: zwak Antwerp wordt nog voor rust uitgeteld door Fenerbahçe

Een onverwacht vroege aftocht dreigt voor Antwerp. Hoewel verliezen in de return tegen Fenerbahçe absoluut uit den boze was, ging de Great Old na een dramatische eerste helft met zware 0-3 cijfers onderuit. Behoudens een mirakel mag Antwerp na de bekeruitschakeling ook een kruis maken over Europees voetbal na Nieuwjaar. Zo stijgt de druk op coach Brian Priske en dat met de topper tegen Anderlecht in het verschiet.

Een 0-3-achterstand na nauwelijks een halfuur spelen. Daar sta je dan in een thuismatch die na de 1 op 9 idealiter gewonnen werd. Wat we van Antwerp de eerste helft te zien kregen, tartte elke verbeelding. Zeeën weggegeven ruimte, geen enkele tegenstander opgepikt, nul duelkracht en bovenal gelatenheid. De fans die niet binnen mochten – een gevolg van de schermutselingen in de vorige Europese thuismatch tegen Eintracht Frankfurt – waren maar wat blij dat ze tijdens de rust vanuit hun knusse zetel naar de De slimste mens ter wereld konden zappen.

Nog geen Radja, Engels op de bank

De avond begon nochtans veelbelovend. Een tweehonderdtal fans was een kleine twee uur voor de aftrap naar de Jan Welterslaan aan het Bosuilstadion afgezakt om de rood-witte mannen met Bengaals vuur en de bijhorende gezangen te verwelkomen. Gelijkaardige taferelen zagen we trouwens aan het Astridplein verderop in de stad. Voor het Radisson Hotel, waar de Fenerbahçe-spelers verbleven, verzamelden tientallen Belgische Turken om de Gele Kanaries een hart onder de riem te steken. Hun optreden maakte klaarblijkelijk het meeste indruk.

Priske kon finaal nog niet op Nainggolan rekenen, Engels startte op de bank. De verdediger mocht rusten met het oog op de partij van zondag tegen Anderlecht, zo lichtte Priske vooraf toe.

Na een bedrijvige start, waarin vooral Benson met enkele slimme loopacties de aandacht trok, namen de bezoekers over. Yandas kreeg in het centrum alle tijd om aan te leggen, en verzilverde de eerste Turkse kans. Toen al lieten de roodhemden ontzettend veel ruimte. Een voorbode voor wat nog komen zou.

Niet de start waar @official_rafc op had gehoopt! 🤐 pic.twitter.com/xxmZOA0W4E — Play Sports (@playsports) November 4, 2021

Hetzelfde beeld herhaalde zich namelijk bij de 0-2 en 0-3. Meyer verdubbelde na een eenvoudige een-tweetje door het centrum de score. Berisha maakte met een volley – alweer volledig vrijstaand of wat had u gedacht – de afgang op het halfuur compleet. Pijnlijke taferelen in Deurne-Noord, ook omdat er offensief tegen dit Fenerbahçe wel wat mogelijk was. Wanneer de thuisploeg eens drie tegen één kon uitbreken, verkwanselde Fischer de kans op knullige wijze. Tekenend voor de malaise in het eerste bedrijf.

Priske kon niet anders dan ingrijpen en haalde Yusuf naar de kant voor Dessoleil. Daardoor ging de Great Old met drie achterin spelen. De Antwerpenaren, die de bal opeisten, zochten resoluut naar een goal die hen een sprankeltje hoop moest geven. Benson bediende Frey, die niet voor het eerst faalde in de afwerking. De Zwitser kon ook nu niet verstoppen dat zijn vizier niet langer op scherp staat. Gelukkig voor Antwerp was ook invaller Rossi kort na zijn invalbeurt nog niet helemaal warm gedraaid. Zijn poging voor 0-4 spatte uiteen op de doelpaal.

Lijdensweg

Ook Samatta, Miyoshi, Dwomoh en Balikwisha maakten nog hun opwachting, in wat voor stamnummer 1 steeds meer een lijdensweg werd. Scoren lukte niet meer. Het waren uiteindelijk de bezoekers die via Zajc nog een laatste keer in de buurt van Butez kwamen. De kopjes gingen naar beneden bij het besef dat de Europese uitschakeling plots angstvallig dichtbij kwam. Intern zal de druk op coach Priske alleen maar stijgen, en dat met een moeilijke wedstrijd tegen Anderlecht in het vooruitzicht. Oh ja, spoiler alert (!), Acid moest De Slimste mens verlaten, maar dat wisten de Antwerp-fans natuurlijk al.