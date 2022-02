FC Barcelona legt er vier in het mandje en schakelt Napoli Europees uit

FC Barcelona heeft zich geplaatst voor de 1/8ste finales van de Europa League. De Blaugrana gingen in Italië met 2-4 winnen bij Napoli dankzij doelpunten van Jordi Alba, Frenkie de Jong, Gerard Piqué en Pierre-Emerick Aubameyang. Exit Dries Mertens dus, die pas in de 73ste minuut mocht invallen.

LEES OOK. Je krijgt kippenvel van het geluid van de doelnetten: Frenkie de Jong scoort sublieme ‘Tiraggiro’ tegen Napoli

“Stop War.” In plaats van de traditionele teamfoto, schaarden Napoli en Barcelona zich voor hun Europa League-treffen eensgezind achter een duidelijke boodschap. Eens de bal rolde, bleek er van gelijkheid geen sprake meer.

Foto: REUTERS

Jordi Alba opende al vroeg de score op een bliksemsnelle tegenstoot na een corner voor Napoli. Een bal met gevoel over doelman Meret van Frenkie de Jong werd de 0-2. Insigne milderde vanaf de stip, maar nog in de eerste helft maakte Piqué de 1-3. Aubameyang diepte kort na de rust nog uit tot 1-4. Als dit het Barça van de toekomst is zoals Xavi het wil, zal er nog gesmuld worden. Rode Duivel Dries Mertens kwam een kwartier voor het einde van de bank, maar de late 2-4 werd gemaakt door een andere invaller, Matteo Politano.

.@FCBarcelona heeft duidelijk geïnvesteerd in kracht en snelheid... 💨 pic.twitter.com/AT4yVoKV36 — Play Sports (@playsports) February 24, 2022