Anderlecht probleemloos door in Conference League na nieuwe zege tegen Laçi

Anderlecht heeft zicht geplaatst voor de play-offronde van de Conference League. Het versloeg thuis het Albanese KF Laçi met 2-1. Francis Amuzu scoorde op het halfuur, Yari Verschaeren verdubbelde in de tweede helft de voorsprong. In de slotfase kon Lushkja milderen. Vorige week won paars-wit ook de heenmatch met 0-3.

Het was maar tegen een ploegje uit Albanië. De naam klinkt als een lekkere snack – een Mars, een Leo, een Laçi – en dat was het ook: een lekker tussendoortje. Niet meer, niet minder. En toch vierde het Lotto Park flink feest. De toegelaten fans zorgden voor ambiance en sfeer. Het was dan ook van 9 maart 2017 geleden dat Anderlecht thuis nog eens een Europese match had gewonnen. Toen was dat tegen Apoel Nicosia en René Weiler was nog coach. Daarna kon RSCA zeven thuismatchen in Europa niet winnen of bleef het verstoken van Europees voetbal. Nu voelde je weer dat zulke avondjes toch bij de cultuur van deze club horen.

Andersgeaarde landbouwers

Paars-wit had nochtans ook met de handrem op kunnen voetballen. Na de 0-3 in Albanië was deze partij simpelweg een oefenmatch, maar het sierde de Brusselaars dat ze het niet zo opvatten. Vincent Kompany had wel vijf nieuwe jongens in de ploeg gebracht, maar die wilden zich tonen. Zo liet Anouar Aït El Hadj leuke acties zien met flukse bewegingen. El Hadj zat in de match en toonde zich aan de coach.

De thuisploeg voetbalde gewoon met veel druk naar voren. Verdedigers Hoedt en Harwood-Bellis lanceerden goeie passes naar de hoeken, terwijl Olsson en Cullen het spel centraal verdeelden. Enige minpuntje: het overschot aan goeie wil leverde geen karrenvracht kansen op. Dat komt ook wel omdat Isaac Kiese Thelin opnieuw onbeholpen voetbalde – toch maar verkopen – maar het blijft sowieso een werkpunt.

Wie wel elke week beter wordt, is Benito Raman. Zijn vrouw Charline heeft chance. Benito is erg opwindend. Op zijn rug zit een hendeltje, je windt hem op en hij loopt af. Hij loopt en blijft lopen. Zo duwt hij de tegenstander af en toe bijna in de goal. De RSCA-supporters leerden hem ondertussen appreciëren. Om Raman te steunen, scanderen ze niet alleen zijn naam, soms zingen ze ook de klassieker over andersgeaarde landbouwers. Dat laatste is heus niet nodig. Op de tonen van Feliz Navidad werd in Duitsland een beter liedje voor hem gevonden. De woorden Feliz Navidad gewoon vervangen door Benito Raman. Gewoon een suggestie.

Foto: BELGA

Het was wachten tot dat doelpunt viel. Na weer een infiltratie van Raman kreeg Thelin het leer met een gelukje bij Françis Amuzu en die miste niet. De winger leert zowaar de zoete smaak van doelpunten kennen. Afgelopen weekend scoorde hij ook tegen Seraing en eigenlijk ook al op Eupen, toen Raman zijn goaltje stal. Vroeger verkwanselde Ciske het wel eens, maar hij leert scoren. Dat zal deugd doen.

Vijf jeugdproducten

Eens de voorsprong op het bord, liet Sporting in de tweede helft wel de teugels vieren. Er werd iets minder fanatiek gevoetbald, maar vijf eigen jeugdproducten op het veld maakten ook al iets goed. Hoedt ging soms te veel forceren en er vielen ook vier Brusselse gele kaarten. Uiteindelijk trapte Verschaeren na een mooie beweging en dito pass van Cullen de 2-0 binnen. Alles safe, maar tot grote frustratie van Hendrik Van Crombrugge kon Laçi nog tegenscoren. Balen.

Het was maar een tegengoal voor in de annalen. Het belangrijkste is dat Anderlecht straks naar de laatste voorronde van de Conference League gaat. Dan wacht er uiteraard een sterkere tegenstander. Paars-wit zal dan een vitesse hoger moeten schakelen. Het kan zondag al eens oefenen tegen Cercle.