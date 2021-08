Boem Boem Benito en dan niets meer: Anderlecht nog lang niet zeker van Europese kwalificatie na knotsgekke match

Onwaarschijnlijk. Anderlecht speelde 3-3 tegen Vitesse en miste in blessuretijd nog een penalty. Volgende week in Arnhem wacht hen dus nog een thriller voor kwalificatie. Het had zo anders kunnen lopen. Na twee goals van Raman zat RSCA op rozen, maar toen gingen Hoedt en co klungelen. Yari Verschaeren redde wat er te redden viel.

Hoeveel mannen zitten met hun maîtresse in het Lotto Park? Blijkbaar meer dan we denken. Anderlecht mocht voor het eerst in deze coronatijden weer volle tribunes verwelkomen en installeerde voor de gelegenheid een kiss cam. Helaas, telkens die een koppel in beeld nam voor de aftrap verroerden die geen vin. Boring. Mocht hun vrouw het niet zien? Of gaan die kerels echt met hun zus naar het voetbal? Gelukkig was het paars-witte elftal een pak efficiënter dan de kiss cam. RSCA leek van plan om Vitesse meteen binnen te doen.

Sterke Amuzu

Voor hun eerste helft verdiende Anderlecht sowieso een pluim: goeie combinaties, druk en kansen. Het viel trouwens op dat er in de basis maar liefst zes zomertransfers stonden. Van Hoedt over Gomez, Olsson, Refaelov tot Raman en Zirkzee. Op basis van die eerste 45 minuten leken die aanwinsten zich al best thuis te voelen. Iedereen draaide goed mee en dat leverde vrij snel een voorsprong op . Refaelov die het spel goed ziet lanceerde linksback Sergio Gomez. Die zwiepte het leer voor doel waar Amuzu buitengewoon hoog opveerde. Doelman Schubert bracht redding, maar Raman duwde de rebound binnen. Een mooi begin.

Het ziet er naar uit dat Ciske Amuzu dit seizoen enkele stappen gezet heeft. Het kroop vroeger wel eens in zijn hoofd als hij een kans miste, maar nu is hij zelfzekerder. Dat bleek ook toen hij wat later na een goeie infiltratie van Murillo een afgemeten voorzet trapte. Opnieuw Raman duwde de bal tegen de touwen. Boem Boem Benito. Het publiek stond op de banken.

Foto: EPA-EFE

Al was dat op dat moment ook van opluchting, want de tweede van Raman was de 2-1. Anderlecht liet af en toe wel heel goed spel zien, maar slaagde er niet in om zijn dominantie vast te houden. Joshua Zirkzee werd kort gedekt en had vel meer moeite om zich in de match te knokken dan tegen Cercle. Toen Murillo zich eens kinderlijk in de wind liet zetten, vlamde Dasa de bal dan ook enig mooi in de winkelhaak. De rechtsback bij RSCA is toch nog geen bedrijfszekere positie, hoor.

De tegengoal was een domper, maar aangezien uitgoals in Europa niet meer tellen hoefde het geen ramp te zijn. Vooral omdat de Brusselaars het overwicht behielden. Toen Raman nog eens werd weggestuurd had hij een hattrick kunnen maken, maar zijn bal stuitte op de paal.

Aangeslagen Anderlecht

We wilden sportmanager Peter Verbeke al een compliment geven voor zijn transferbeleid met een beperkt budget, maar onze lofbetuiging verzonk in het niets in de tweede helft. Wat was het verval groot? Waaraan lag dat opeens? De aandoenlijke inzet van Vitesse? Ze pakten maar liefst 7 gele kaarten. Of was het de te zelfzekere houding van de thuisploeg? Het zal een combinatie van beiden geweest zijn. Na 40 seconden in de tweede helft verdedigde paars-wit veel te laks. Spits Frederiksen trapt vanuit alle mogelijke hoeken en aangezien zijn bal afweek op Wesley Hoedt stond het direct na de pauze 2-2.

Anderlecht reageerde aangeslagen en vond zijn identiteit niet terug. Zirkzee werd gewisseld en in zijn plaats kwam Thelin. Tja, dan weet je het wel. Laat ons hopen dat nieuwe aanvaller Christian Kouamé straks veel meer brengt. Het ging van kwaad naar erger. Wesley Hoedt toonde zich tegen zijn landgenoten te arrogant en verspeelde de bal. Gomez verdedigde te zachtaardig en boem...het was 2-3.

Foto: BELGA

Aad De Mos en zijn Nederlandse collega-analisten waren al hun messen aan het slijpen. Uitgoals zijn dan weliswaar minder belangrijk geworden in Europa, maar je trekt toch liever niet met een achterstand naar Arnhem volgende week. Dat kan dan wel eens fout aflopen.

Maar kijk, hadden ze de kiss cam maar ingeschakeld op het einde van de match. Op de tribunes vlogen de fans elkaar toen in de armen. Dat kwam vooral omdat Verschaeren in de ploeg was gekomen. De dribbelaar schakelde een vitesse hoger en trapte toch de 3-3 binnen. Euforie. Het had zelfs nog mooier kunnen zijn, want in de blessuretijd kreeg paars-wit zelfs nog een strafschop na een fout op Gomez. We stonden klaar om de collega naast ons - u wilt niet weten hoe die eruit ziet - tegen onze gillet te trekken voor de kiss cam. Alleen vuurde Refaelov de bal op de lat. Deze crazy match kan volgende week in Nederland dus nog een knotsgek vervolg krijgen.