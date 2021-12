AA Gent geeft groepswinst in Conference League nog wat meer glans met zege (maar zelf schitteren deed het niet)

De laatste wedstrijd van AA Gent in de groepsfase van de Conference League leverde allesbehalve een spektakelstuk op. Flora Tallinn leek niet bepaald geïnteresseerd en bij de Buffalo’s vertoonden teveel jongens die nog eens hun kans kregen een schrijnend gebrek aan machtritme. Na rust kon een iets scherper AA Gent dan toch afstand nemen en zo uiteindelijk ook haar Europees voetbaljaar afsluiten met een logische zege .

Hein Vanhaezebrouck hield woord en bracht een flink herschikt elftal aan de aftrap. Zo verscheen Roef voor het eerst sinds eind juli voor de Europese terugwedstrijd op bezoek bij het Noorse Valerenga in doel bij de Buffalo’s. De geblesseerde Okumu werd achterin vervangen door Godeau, terwijl De Sart in plaats van de niet volledig herstelde Kums, net als vorige zaterdag in Leuven Owusu naast zich kreeg. Voorts mochten ook Castro-Montes, Operi, Chakvetadze, Mboyo en Bruno nog wat wedstrijdminuten sprokkelen.

De Buffalo’s waren na hun trip naar Cyprus al zeker van groepswinst en door de strengere coronaregels – vooral het verbod om te drinken of te eten hakte er flink in bij de Gentse fans – gaf de Ghelamco Arena een lege aanblik. Op het veld vroeg Bruno nog binnen het openingskwartier om een strafschop maar de Zweedse ref gaf geen krimp, hoewel er wel degelijk sprake was van een trekfout, weliswaar buiten de zestien.

Flora verspeelde vorig weekend op de slotspeeldag de Estse titel en ontvluchtte de barre winterkou door extra vroeg naar Gent af te reizen. Een leuke citytrip waarbij ze de historische kuip van Gent konden ontdekken maar veel animo voor het duel tegen de Buffalo’s was ver te zoeken bij de bezoekers.

Aan Gentse zijde leken teveel jongens evenmin bijster geïnteresseerd.. Het resulteerde in een weinig hoogstaande, kansarme pot voetbal. Bij een Gentse hoekschop kwam er halfweg de eerste helft dan toch eens wat opwinding toen de kopbal van Ngadeu boven op de lat strandde. Het was een schaars lichtpuntje in een voorts bijzonder flauw duel.

Foto: BELGA

Bruno zorgt voor zeldzaam hoogtepuntje

De voorbije weken vertoefden spelers zoals Mboyo, Bruno en Chakvetadze meer dan hen lief was in de tribune maar ook tegen Flora Tallinn bleken zij niet in staat om te overtuigen. Al te vaak liepen de Gentse combinaties al in een vroeg stadium spaak en ook in de duels lieten de spitsen van de Buffalo’s zich al te makkelijk afschepen.

Eenmaal in de zone van de waarheid ontbrak het de blauw-witte voorhoede bovendien aan scherpte en overtuiging, zoals bij een puike flankvoorzet van Castro-Montes die door Mboyo zwakjes naast werd gekopt. Even later kopte diezelfde Mboyo een center van Bruno dan weer pardoes op de rug van Flora-verdediger Pürg die goed gevolgd was.

Vlak na rust kreeg Bruno – flirtend met buitenspel – dan toch eens wat ruimte van de Estse defensie, Mboyo bracht de Luikenaar schuin voor doel: de ex-goalgetter van Essevee klaarde het klusje koelbloedig en legde de bal netjes via de paal in de verste hoek (1-0). Gent duwde nu toch even op het gaspedaal en Chakvetadze stond zowaar plots oog in oog met doelman Igonen maar de lob van de Georgiër leek nergens naar.

.@giannibruno9 zorgt voor een feest in de Ghelamco Arena! 🥳 pic.twitter.com/Ioj4wmHgIf — Play Sports (@playsports) December 9, 2021

Op het uur was het welletjes, vond Hein Vanhaezebrouck. De partij van komende zondag tegen Genk was uiteraard veel belangrijker en hij gunde Ngadeu en De Sart wat rus, in hun plaats kwamen Odjidja en de 20-jarige Cissé, een Franse centrale verdediger die zelfs zijn officieel debuut mocht vieren bij de Buffalo’s.

Tien minuten later mochten ook Bruno, Mboyo en Chakvetadze gaan douchen, waardoor ook Depoitre, Bezus en Tissoudali nog even mochten opdraven. Tissoudali bleek best wel nog zin te hebben in een potje voetbal. Eerst bediende hij knap Bezus wiens poging nog van de lijn werd gekeerd en even later ging zowel Tissoudali als Depoitre nog hun kans maar doelman Igonen stond telkens pal. Echt aandringen deed AA Gent ook in die slotfase niet meer, de komst van RC Genk was dan al lang prioriteit nummer één.