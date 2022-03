Griekse tragedie voor AA Gent: Buffalo’s verliezen heenwedstrijd in Conference League tegen PAOK

AA Gent heeft donderdagavond de heenwedstrijd in de achtste finales van de Conference League met het kleinste verschil (1-0) verloren op bezoek bij PAOK Saloniki, de nummer twee uit de Griekse competitie. Jasmin Kurtic scoorde na 58 minuten met een afgeweken vrije trap het enige doelpunt van de wedstrijd.

0-0 was een logische ruststand na een felbevochten en evenwichtige eerste helft, waarin de beste kans evenwel voor de thuisploeg was. Het Nederlandse woelwater Diego Biseswar zette zich door op rechts en doelman Davy Roef moest alles uit de kast halen om ex-STVV’er Chuba Akpom van de openingstreffer te houden. Gent kwam daarbij bijzonder goed weg, want ook Michael Ngadeu leek met zijn vingertoppen aan het leer te hebben gezeten. In de Conference League is er echter geen VAR en scheidsrechter Bartosz Frankowski zag er geen graten in.

Aan de overzijde zetten de Buffalo’s wel goed druk, maar kwamen de kansen er finaal niet uit. In het begin van de tweede helft was die langverwachte kans er plots wel en Castro-Montes trof raak, maar de Gentse flankverdediger stond een teen buitenspel en dus ging het feestje niet door. Op de opdoffer was het nadien nauwelijks enkele minuten wachten. Een vrije trap van Kurtic week af in de muur en dwarrelde naast Roef in doel: 1-0.

Voorlopig geen reden tot Sirtaki dansen bij @KAAGent... ???? pic.twitter.com/HB2aVH0mkP — Play Sports (@playsports) March 10, 2022

Dicht bij de gelijkmaker kwamen de bezoekers nadien niet meer en dus moeten ze komende week in de return vol aan de bak in de Ghelamco Arena, al is er tegen dit PAOK nog geen man overboord. De Grieken missen dan bovendien de geelgeschorsten Andrija Zivkovic en Kurtic.

De belangen zijn dan groot, want AA Gent is de laatste Belgische vertegenwoordiger op het Europese toneel en moet nog punten sprokkelen om ons land in het seizoen 2023-2024 een rechtstreeks geplaatste deelnemer voor de groepsfase van de Champions League te bezorgen. Na enkele magere jaren is België op de UEFA-landenranking naar de dertiende plaats gezakt. Een elfde stek is in principe voldoende, maar gezien de achterstand op Oekraïne (12e) en Servië (11e) lijkt dat bijzonder moeilijk te worden. Het momenteel geschorste Rusland staat op de tiende plaats.