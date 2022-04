Cyriel Dessers zet Feyenoord met negende en tiende treffer op weg naar finale Conference League

Amper 18 minuten had Cyriel Dessers tegen Olympique Marseille nodig om negende doelpunt in de Conference League te scoren, waarmee hij Feyenoord een eerste keer op voorsprong bracht. Halfweg de partij was Dessers nog maar net uit de kleedkamer toen hij een geschenkje uitpakte en Feyenoord met zijn tweede van de avond 3-2 voor bracht. Met zijn negende en tiende treffer is Dessers nu afgetekend topschutter in de Conference League.

Een cultheld mogen we Cyriel Dessers niet noemen, vertelde hij in een interview met deze krant. Een publiekslieveling is onze landgenoot bij Feyenoord wél, zo stelden we gisteravond met onze eigen ogen vast. Parkeren in Rotterdam bleek geen probleem. “Oh, u komt voor Cyriel Dessers? Dan mag u overal parkeren.” Geintje, natuurlijk.

Fans die voor de wedstrijd tegen Marseille een shirtje met naam en rugnummer van hun lievelingsspits wilden laten bedrukken, waren er overigens aan voor de moeite. De reden? Alle drieën waren opgebruikt in de fanshops. Drieëndertig is het rugnummer van… Cyriel Dessers. Publiekslieveling dus.

Na nog geen seizoen voetballen heeft Dessers in de Kuip zelfs al een eigen song. Die gaat zo: ‘Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol. De Kuip is in extase, want Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goa-aaal. CY-RIEL DESSERS!”

Cornervlag plaats van afspraak

Wat er met die cornervlag bedoeld wordt? Dat maakte Dessers tegen Marseille na achttien minuten gemakshalve even duidelijk. Langer had hij niet nodig om de netten een eerste keer te doen trillen. Luis Sinistera – heerlijke voetballer is dat – stuurde onze landgenoot met een heerlijk subtiel passje alleen op Marseille-keeper Mandanda af. Een koud kunstje voor Dessers. Enkele plaatsen van ons verwijderd veerde zijn leermeester Robin van Persie recht. En het publiek met hem. Dessers naar de cornervlag. De Kuip in extase.

Al een uur voor het begin van de wedstrijd zaten de tribunes bomvol. Maar bij de goal van Dessers ontplofte het stadion pas helemaal. Voor Feyenoord, dat tot dan de controle over de wedstrijd had, het sein om de voet nog wat dieper op het gaspedaal te duwen. Amper twee minuten na de 1-0 trok flankspeler Reiss Nelson zijn motor op gang voor een snelle counter. De Engelsman koos er goed Sinistera uit voor doel. Die kreeg na een assist ook een goal achter zijn naam, met dank aan een afgeweken schot. Twee tegen nul. De Rotterdammers op rozen.

Marseille gaf zich echter niet gewonnen. De Fransen knokten zich terug in de wedstrijd. Amper tien minuten na de 2-0 zorgde Dieng voor de aansluitingstreffer. Met een schicht van aan de rand van de zestien klopte de Senegalees Feyenoord-keeper Marciano in zijn korte hoek. Op slag van rust maakten de bezoekers ook gelijk. Marciano haalde er een voorzet van Guendouzi uit, maar kon de bal niet ver genoeg wegwerken. Gerson was goed gevolgd en knalde de gelijkmaker tegen de touwen. Werk aan de winkel voor Feyenoord in de tweede helft.

Record voor Dessers

Een kolfje naar de hand van… Cyriel Dessers. Negen seconden na rust zat onze landgenoot goed tussen een te korte terugspeelbal. Dessers omspeelde Mandanda slim en werkte zijn tweede van de avond binnen. De snelste goal na rust in een Europese wedstrijd sinds 2009. Ditmaal koos Dessers er een andere cornervlag uit. De Kuip zong weer hetzelfde liedje: CY-RIEL DESSERS. Tien minuten voor tijd mocht de Koning van de Kuip naar de kant. Een staande ovatie was zijn deel.

Met zijn tiende treffer in deze Conference League-campagne legde Dessers de eindstand vast. Daarmee overtreft hij recordhouders Lex Schoenmaker en Pierre van Hooijdonk, die elk negen keer scoorden in een Europese campagne. De ene in 1973-1974, de andere in 2001-2002. Twee seizoenen waarin Feyenoord de UEFA Cup won, zo staat vandaag nog steeds te lezen in de Kuip. We hebben het gecheckt: er kan nog een Conference League bij. De cornervlaggen in finaleplaats Tirana zijn gewaarschuwd.