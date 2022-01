Gambia van bondscoach Tom Saintfiet plaatst zich voor achtste finales Afrika Cup, Seraing-aanvaller Ablie Jallow matchwinnaar

Op de Afrika Cup in Kameroen heeft Gambia zich geplaatst voor de achtste finales. De ploeg van bondscoach Tom Saintfiet klopte Tunesië met het kleinste verschil: 1-0. Mali won met 2-0 van Mauritanië en verzekerde zich van groepswinst. Tunesië gaat ook door als beste derde.

In Limbe werd de wedstrijd tussen het Gambia van trainer Tom Saintfiet en Tunesië pas in de blessuretijd beslist. Seraing-winger Ablie Jallow scoorde in de 93ste minuut. Tunesië speelde de volledige tweede helft met tien. In de blessuretijd van de tweede helft kreeg Farouk Ben Mustapha een rode kaart onder de neus geduwd. Saintfiet had matchwinnaar Ablie Jallow bij de rust ingebracht, in de 62ste minuut liet hij ook Muhammed Badamosi (Kortrijk) opdraven. Voor Sulayman Marreh (AA Gent) had hij geen plaats in de wedstrijdkern. Hamza Rafia (Standard) startte aan de wedstrijd voor Tunesië en werd in de 68ste minuut vervangen.

Ja, hoor. Ablie Jallow van Seraing knalt het Gambia van Tom Saintfiet naar een 7 op 9 in de groepsfase van de Afrika Cup. Héél straffe prestatie! 🇬🇲👏pic.twitter.com/gFk6gRPURS — Koen Frans (@koenfrans) January 20, 2022

Massadio Haidara zette Mali al in de tweede minuut op voorsprong in Douala. Vier minuten na de pauze legde Ibrahia Kone vanop de penaltystip de eindstand vast. Moussa Sissako (Standard) mocht in de 64e minuut invallen bij Mali, Houssen Abderrahmane (Francs Borains) speelde de volledige partij voor Mauritanië.

Foto: ISOPIX

Mali en Gambia eindigden allebei met zeven punten, maar Mali heeft het betere doelsaldo. Tunesië eindigde met drie punten en mag als één van de vier beste derdes door. In de achtste finales speelt Mali tegen Equatoriaal-Guinea, Gambia tegen Guinee en Tunesië tegen Nigeria.