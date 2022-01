Geweldige beelden: doelman Charleroi gaat helemaal uit zijn dak nadat Burkina Faso spannende penaltyreeks wint op Afrika Cup

Burkina Faso heeft zich zondag ten koste van Gabon als eerste geplaatst voor de kwartfinales van de Africa Cup. Na 120 minuten stond het 1-1. De bloedstollende penaltyserie die daarop volgde, draaide uit op 7-6 in het voordeel van Burkina Faso. Tot grote vreugde van doelman Hervé Koffi van Charleroi, die vanaf de rand van het strafschopgebied toekeek en het publiek trakteerde op een handvol salto’s.

Bertrand Traoré miste in de reguliere speeltijd eerst een strafschop voor de Burkinezen, maar trof even voor het halfuur toch raak. Net voor de rust zagen de Gabonezen zich de gelijkmaker door de neus geboord worden.

Tot overmaat van ramp moest Charleroi-verdediger Sidney Obissa halverwege de tweede helft inrukken met een tweede gele kaart. Burkina Faso, met Hervé Koffi (Charleroi) tussen de palen en Abdoul Tapsoba (Standard) als wisselspeler (vanaf de 90e minuut) tussen de lijnen, leek gewonnen spel te hebben. Tot Adama Guira een tienkoppig Gabon in blessuretijd toch nog verlengingen schonk met een eigen doelpunt. In de verlengingen werd niet meer gescoord, waardoor penalty’s voor de beslissing moesten zorgen.

Na acht pogingen hadden beide teams elk twee keer gemist. Tapsoba kon Burkina Faso richting de laatste acht trappen, maar miste net zoals zijn Gabonese voorganger de achtste elfmeter. Gabon faalde ook op de negende beurt, wat hen deze keer wel de uitschakeling kostte.

Salto’s van Koffi

Doelman Koffi, die langs de rand van het strafschopgebied toekeek toen Gabon miste, ging nadien helemaal uit zijn dak en deed enkele salto’s. Een actie die ze ook in Charleroi gezien hadden. “We zijn enorm blij voor jou en Burkina Faso, maar zorg alsjeblieft dat je niet geblesseerd raakt”, klinkt het lacherig op het Twitteraccount van de Henegouwse club.

Dis, @hkkoff, on est hyper content pour toi et le Burkina Faso ????... Mais évite de te blesser, s'il te plait ????#RCSC #Bravo #MaisFaisGaffe pic.twitter.com/2Yt2v9Qy6p — Royal Charleroi Sporting Club (@SportCharleroi) January 23, 2022

Nigeria uitgeschakeld

Later op de avond plaatste niet Nigeria, maar wel Tunesië zich als tweede kwartfinalist op de Africa Cup. Halfweg was er nog niet gescoord in het Stade Omnisport Roumdé Adjia in het Kameroense Garoua. Maar daar bracht voormalig Eupen-aanvaller Youssef Msakni bij aanvang van de tweede helft verandering in.

Nigeria gooide op het uur twee verse krachten in de strijd, maar dat pakte niet goed uit. Zo werd Alex Iwobi na amper vier speelminuten uitgesloten. Een tienkoppig Nigeria kon de achterstand niet meer ophalen.

Bij de Super Eagles stonden er met William Troost-Ekong, Moses Simon en Taiwo Awoniyi (allemaal ex-Gent) en Wilfred Ndidi (ex-Genk) heel wat oude bekenden in de basis. Gewezen Zulte Waregem-speler Peter Olayinka viel in. Hamza Rafia van Standard mocht bij de tegenpartij 70 minuten meespelen.