Burkina Faso dankt Hervé Koffi (Charleroi) en volgt gastland Kameroen richting halve finales Afrika Cup

Burkina Faso heeft zich zaterdag als tweede land bij de laatste vier op de Africa Cup geschaard. Het hield in de kwartfinales Tunesië af met 1-0.

Dango Ouattara (45+3’) leidde de Burkinezen in blessuretijd van de eerste helft met een voorsprong de kleedkamers in. Na de pauze hield Herve Koffi van Charleroi de nul op het bord, met een ticket voor de halve finales tot gevolg. Matchwinnaar Ouattara kreeg in de slotminuten nog rood onder de neus geduwd voor een elleboogstoot. Standard-spelers Abdoul Tapsoba (Burkina Faso) en Hamza Rafia (Tunesië) startten op de bank. Rafia mocht uiteindelijk een handvol minuten komen opdraven.

Eerder op de dag zag Tom Saintfiet het sprookje met Gambia ten einde komen in de kwartfinales tegen gastland Kameroen (0-2). De Ontembare Leeuwen bekampen in de strijd om een finaleticket de winnaar van de confrontatie tussen Egypte en Marokko. Zij vechten zondag om 16u uit wie dat wordt.

Later op zondag kent ook Burkina Faso zijn opponent in de halve finale. Dat wordt Senegal of Equatoriaal-Guinea. Die wedstrijd staat om 20u op het programma.