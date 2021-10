Beerschot heeft eerste zege beet: Francs Borains voor de bijl in Croky Cup

Na 203 dagen heeft Beerschot nog eens een officiële wedstrijd kunnen winnen. De Mannekes wonnen met 0-4 op het veld van amateurclub Francs Borains en zitten bij de laatste 16 in de beker. Een stevige opsteker en een overwinning die door het bestuur in de tribune werd onthaald op high fives en knuffels. De opluchting is groot, al was de prestatie van de Mannekes zeker nog niet op 1A-niveau.

Aan iedere reeks komt er wel eens een einde. Het is een cliché waarmee je bij ploegen in crisis mee om de oren wordt geslagen. Met een bekermatch op het veld van Francs Borains kreeg Beerschot wel een uitstekende gelegenheid om voor het eerst sinds 7 april 2021 een wedstrijd te winnen.

De partij kon voor Beerschot niet beter beginnen. Na amper 78 seconden lag het leer al in het mandje van de thuisploeg. Al was het wel een doelpunt in grote geschenkverpakking. Allouach verslikte zich in de bal en gaf Noubissi een vrije doorgang richting doel. De Kameroener - opmerkelijk: met nummer 44 op de rug, want het shirt met nummer 9 lag nog in Antwerpen - vond eerst nog doelman Vandermeulen op weg naar de openingstreffer, maar legde bij de tweede poging het leer wel beheerst in het lege doel.

De vroege voorsprong had vertrouwen moeten geven. Beerschot stond immers voor het eerst dit seizoen op voorsprong, en dat in de 13e wedstrijd van het seizoen. Het tegendeel was waar, de openingstreffer van Noubissi leek mee op een vergiftigd geschenk. Holzhauser bediende nog wel twee keer Shankland, maar de Schotse schutter - een naam die hij op het Kiel nog niet kon waarmaken - verslikte zich keer op keer in het leer. Shankland werd tijdens de rust door Torrente uit zijn lijden verlost.

Daarnaast vertoonde Beerschot alle symptomen van een zoekende ploeg: weinig beweging, veel foute passes en ampr doelgevaar. Ook de ploeg van MR-voorzitter Georges Louis Bouchez creëerde amper kansen, het toonde wel lef en probeerde vrank en vrij te voetballen. Exemplarisch: na een halfuur werd Konstantopoulos pijnlijk gepoort door Abbas.

Ook na de pauze was het een kwartier lang zoeken voor de Ratten. Zonder gevaarlijk te zijn sloeg Francs Borains zijn tenten op de helft van de bezoekers op. De drang naar voren werd de Henegouwers fataal. Bij de eerste tegenprik voor Beerschot was het raak. Een mooie collectieve aanval via Noubissi en Holzhauser werd door Caicedo afgerond: 0-2.

Bijna werd het nog even spannend toen Ebui alleen voor Vanhamel verscheen, maar de Italiaan was te verrast en besloot recht op de Kielse captain. Aan de overkant haalde nieuw balverlies bij Francs Borains alle paars-witte twijfels weg. Vaca profiteerde en schotelde Holzhauser zijn makkelijkste doelpunt uit zijn carrière voor. De Boliviaan legde in de toegevoegde tijd op aangeven van debutant Sebaoui de 0-4-eindstand vast. Dan toch nog een vlotte zege.

Oef! De opluchting bij Beerschot was groot. De eerste officiële zege in 203 dagen was een feit. In de goed gevulde tribunes werden tussen de bestuursleden high fives uitgedeeld en knuffels gegeven. Oogstrelend was het allesbehalve, maar het geeft de paars-witte burger moed. Net op tijd, want met een thuiswedstrijd tegen Seraing dient er zich zaterdag een cruciale competitiematch aan. Gaat die wedstrijd opnieuw verloren, dan zal het vertrouwen snel terug een dieptepunt bereiken.