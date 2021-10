Cercle Brugge zet KVK Tienen makkelijk opzij en kwalificeert zich voor volgende ronde Croky Cup

Ook KVK Tienen kon in de 1/16de finales van de Croky Cup niet voor de verrassing zorgen. Cercle Brugge roteerde wel voluit maar moest nooit in overdrive gaan. In een matige pot voetbal kwam groen-zwart op geen enkel moment in de problemen tegen de moedige maar ongevaarlijke bezoekers, die wel de schade konden beperken.

Een ongeluk komt nooit alleen. Door de overstromingen in de regio moet Tienen al een paar maanden de thuismatchen op Stayen afwerken. En uitgerekend dan geraak je eens zo ver in de beker en mag je een eersteklasser thuis ontvangen. Tienen moest echter naar Brugge, niet naar Club maar naar Cercle waar de fans slechts 5 euro moesten betalen om binnen te mogen. Zowat 1500 man waren op die promotie ingegaan, uit Tienen waren er twee bussen mee gekomen. Die hadden lang in de file gestaan, net als de spelersbus overigens die pas heel laat het Jan Breydelstadion bereikte.

Terry Osei-Berkoe kon ze nochtans de weg wijzen. Zijn vader was in de jaren negentig een smaakmaker bij Cercle, Terry zelf doorliep de jeugdrangen van Club Brugge. Via een paar ommetjes kwam Berkoe junior deze zomer in Tienen terecht. Zich nog eens tonen lukte echter niet want bij de rust werd Berkoe al vervangen. Cercle leidde toen al met 2-0. Heel veel moeite moest het daarvoor niet eens doen. Yves Vanderhaeghe had dan wel negen wissels doorgevoerd, de eersteklasser was baas tegen de eerste nationaler. Matondo had al vroeg kunnen scoren maar het zou pas lukken na een dik halfuur. Doelman Bouzian zag er niet de best uit op de voorzet van Utkus en Denkey kon eindelijk nog eens scoren. Matondo deed hem dat na kort voor de rust en toen al was duidelijk dat er absoluut geen verrassing in de maak was.

Foto: BELGA

De tweede helft was een maat voor niets. Het mocht ook eens makkelijk gaan voor Cercle. Tienen probeerde wel maar het gevaar bleef uit. De wissels waren zelfs al volop begonnen toen de ingevallen Cassaert een corner binnen kopte en zo alle twijfel wegnam: 3-0. Bij Cercle namen ze er intussen nota van dat Westerlo op dat moment 2-0 leidde tegen Antwerp. De Great Old is zondag op bezoek en Cercle kan de punten goed gebruiken. Maar dan zal er wel scherper moeten gespeeld worden dan in deze bekermatch.

Cercle Brugge: Warleson, Utkus (61’ Cassaert), Popovic, Miangue, Decostere, Lopes, Vanhoutte (61’ Van Der Bruggen), Matondo (61’ Hotic), Velkovski (78’ Ackx), Deman, Denkey (68’ Millan)

Tienen: Bouzian, Claes (61’ Struys), Farin, Meeus, Jochmans (61’ Vos), Spaenhoven, Singh, Kempeneers, Berkoe (46’ Mputu), Yagan, Laureys (80’ Coenen)

Doelpunten: 32’ Denkey 1-0, 44’ Matondo 2-0, 64’ Cassaert 3-0

Gele kaarten: 9’ Berkoe, 39’ Utkus, 53’ Yagan

Rode kaarten: geen