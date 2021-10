Anderlecht doet de wolven huilen: paars-wit met ervaren team vlot voorbij amateurclub La Louvière

Anderlecht bekert vlot verder. Paars-wit schakelde op een sfeervol Tivoli probleemloos La Louvière uit met 1-7 na onder meer twee goals van Zirkzee, Refaelov en Hoedt. Opvallend: Kompany roteerde niet met jonkies als Arnstad of Stroeykens. RSCA nam het zekere voor het onzekere en koos ook tegen dit kleintje voor een ervaren team.

La Louvière - Anderlecht werd uitgezonden op de Waalse zender RTL. Net onder de camera zat een overenthousiaste vrouwelijke supporter van de thuisploeg. Ze krijste continu als was ze een wolvin die jongen moest baren. Op tv was het geschreeuw te horen en op twitter deden de kijkers hun beklag. Tja, les loups motiveer je nu eenmaal met wolvengeluiden.

Deze wedstrijd was het bewijs dat in de 1/16de finales van de beker de topploeg altijd op verplaatsing moet spelen tegen een kleintje. De sfeer van de grote dagen heerste in La Louvière. Het bouwvallige stadionnetje Tivoli was voor de komst van RSCA op één dag uitverkocht met 10.000 fans die allen speciale sjaals droegen. Speel je dit in het Lotto Park dan zit er geen kat, maar hier was het koppen lopen. Op weg naar de perszaal moesten we zelfs door de gang van de kleedkamers en daar lag thuisspeler Lazitch op de massagetafel. Charmant. Overal drong het lawaai door de muren en de match moest al na één minuut al worden stilgelegd omdat er bommetjes werd afgestoken. Zuiders sfeertje.

Niveauverschil

De massa kreeg bovendien de A-ploeg van Anderlecht te zien. Vincent Kompany nam tegen de leider uit tweede amateur geen risico’s om veel te roteren. Meer nog, bij La Louvière stonden er meer Neerpede-producten op het veld dan bij paars-wit. Thuisspelers Denayer, Azevedo en Soumaré werden opgeleid bij RSCA, terwijl je aan de overkant alleen Amuzu had. De Brusselse aanhang vond het jammer dat ze Sardella, Stroeykens of Arnstadt niet te zien kregen. Nu ja, de beker is een hoofddoel.

Het niveauverschil was wel van meet af aan duidelijk. Anderlecht voetbalde zich vlot door de groene rangen en dat resulteerde in doelpunten. Vooral op rechts ging het soms vlot. Cullen nam vaak de rechtsback-positie over van Murillo die dan kon oprukken. De Panamees schotelde daarbij Zirkzee en Refaelov elk een treffer aan. Als de rechtsback assists uitdeelt kan de linksachter niet achterblijven en dus gaf Sergio Gomez ook twee beslissende passes naar Hoedt (corner) en opnieuw Zirkzee. Hoe de Nederlandse spits haarfijn bepaalde harde binnen legt: dat bewijst wel zijn klasse. Intrinsiek is hij beter dan Kouamé.

De vrouwelijke fan onder de camera had ondertussen de hele roedel bijeen gekrijst, maar ze bleef gaan. Niets kon de pret bederven. Dat kwam ook omdat La Louvière tussendoor een doelpuntje meepikte. Bij Anderlecht was Lisandro Magallan zowat de enige rotatiespeler. het is nog te vroeg om te zeggen Magallan mag al gaan, maar de Argentijn straalde niet het grootste vertrouwen uit. Eerst ontsnapte hij aan rood toen hij Soumaré neertrok en bij een voorzet kopte hij een bal onhandig weg. Daarop botste Murillo met Azevedo en ref Kevin Van Damme floot een erg lichte/onbestaande strafschop. Franco scoorde.

Olsson geblesseerd

Met een 1-4 score aan de rust was de match gespeeld. Eregasten Walter Baseggio en Ariël Jacobs keken rustig toe, want Anderlecht duwde het gaspedaal niet meer in. Het was nog wachten tot Raman inviel om weer panache in het team te krijgen. De spits scoorde eerst zelf en zette toen de aanval op waaruit Refaelov de zesde treffer binnenschoot. Hoedt legde op vrijetrap de eindscore vast.

Stevige cijfers, maar er volgde toch nog een domper. Kristoffer Olsson moest naar de kant met een spierblessure. Dat kan vervelend zijn, want voor de Zweed is er niet echt een vervanger. Het is afwachten hoe RSCA dat oplost, maar het bekeravontuur gaat wel voort. Anderlecht deed de wolven huilen. Zeker die wolvin onder de camera.