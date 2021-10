Oppermachtig AA Gent bekert verder: Buffalo’s hebben geen kind aan Belisia Bilzen

Rustige avond voor de Buffalo’s, die op geen enkel moment in de problemen kwamen tegen een moedig maar kansloos Belisia Bilzen. Luc Nilis zag zijn team al na 6 minuten op achterstand komen en vervolgens doorlopend de wet van de sterkste ondergaan. De meegereisde fans lieten het niet aan hun hart komen en genoten van een leuke voetbalavond, terwijl Gent zonder al te grote inspanningen de partij uitspeelde: 4-0.

Het was stil in Bilzen toen ref Pirard de partij op gang floot in de Ghelamco Arena. Liefst achthonderd Limburgse fans hadden de trip naar Gent gemaakt en verkeerden uiteraard in feeststemming. Die kreeg evenwel al na ruim vijf minuten een flinke knauw toen Odjidja vanop ruim 20 meter de bal heerlijk tegen de netten joeg. Doelman-Vuilnisman Cascio kon enkel maar bewonderend toekijken en de bal uit zijn kooi vissen.

Gent, dat heel wat basisspelers rust gunde, duwde het gaspedaal nog wat dieper in en de Limburgse defensie stond al gauw op barsten. Zowel de herstelde Bruno als Mboyo lieten de wenkende kansen evenwel onbenut. De bezoekers lieten de schouders allerminst zakken, maar het schot van Landuyt ging enkele meters naast. Op een hoekschop van Odjidja ging Cascio in de fout, Okumu profiteerde meteen en knikte de 2-0 binnen.

Dat foutje zette de keeper tien minuutjes later recht door een prima poging van Mboyo knap te keren. Het was ondertussen al lang eenrichtingsverkeer met slechts zeer sporadisch een kleine, ongevaarlijke tegenprik van de bezoekers. Uiteindelijk besliste Mboyo op slag van rust de partij. Chakvetadze stuurde de aanvaller in het straatje en deze keer was Cascio geklopt (3-0).

Partij gespeeld aan de rust en dat was uiteraard perfect volgens het gedroomde scenario van Hein Vanhaezebrouck. Het was uiteindelijk ref Pirard die de aandacht opeiste toen hij de bij rust ingevallen Hanche-Olsen na enkele minuten pas opmerkte en opnieuw naar de zijlijn verwees. De consternatie en hilariteit op de Gentse bank waren compleet.

Chakvetadze legt eindstand vast van op de stip

Gent lachte even, maar ging meteen ook weer over naar de orde van de dag. De thuisploeg bleek ook na de pauze niet van plan om gas te minderen. Bruno kreeg algauw opnieuw een dot van een kans, maar zijn vizier stond nog niet bepaald perfect afgesteld. Bilsen kende ook nog even een korte opleving, gekruid met drie hoekschoppen op rij, maar een doelkans creëren lukte hen niet.

Het was uiteindelijk een koele Chakvetadze die er vanop de stip 4-0 van maakte. De focus van de thuisploeg lag dan al lang bij de volgende opdracht: zondagavond komt leider Union op bezoek en het was vooral zaak om blessures te vermijden. De partij kabbelde dan ook zachtjes naar zijn einde: Hjulsager testte nog eens de vuisten van Cascio, Malede trof de lat. Opdracht volbracht voor AA Gent, de Limburgse bezoekers konden met opgeheven hoofd de terugrit aanvatten.

AA Gent: Bolat, Marreh, Okumu (46’ Hanche-Olsen), Godeau, Castro-Montes, Owusu (52’ Oladoye), Odjidja (52’ Hjulsager), Opéri, Chakvetadze (64’ Malede), Mboyo (65’ Bayo) en Bruno

Belisia Bilzen: Cascio, Vandecaetsbeek, Paulus, Landuyt (57’ Voorjans), Boiten (89’ Martens), Wijnen, Lathouwers, D. Haenen (T. Haenen), Wagemans, Dampha (57’ La Mantia) en Brants (46’ Hideg)

Doelpunten: 6’ Odjidja 1-0, 24’ Okumu 2-0, 43’ Mboyo 3-0, 64’ Chakvetadze (strafschop) 4-0

Gele kaarten: Paulus

Rode kaarten: /