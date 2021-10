Scherp KRC Genk klaart bekerklus bij Winkel Sport al voor rust: 0-6

Na vijf nederlagen op rij boekten KRC Genk en coach John van den Brom een deugddoende zege bij Winkel Sport (0-6). De bekerhouder had de kwalificatie voor de achtste finales van de Croky Cup na vier goals in de eerste helft al aan de rust op zak.

John van den Brom koos zoals verwacht voor uitsluitend frisse spelers op het veld van de eerstenationaler, waar 2.000 thuisfans rijen dik langs het veld de bekerwinnaar verwelkomden.

Kudimbana’s

Na minder dan vier minuten kwamen de geconcentreerd gestarte gasten al ei zo na op voorsprong. Paintsil verscheen na een dubbelpass met Eiting op links schuin voor doel, maar zag zijn plaatsbal rakelings voorlangs zoeven.

Foto: BELGA

Omdat de precisie en het tempo even uit het Genkse spel verdwenen, hield een erg compacte thuisploeg een poos stand. Winkel probeerde zelf te dreigen via de lange bal van Kudimbana naar Kudimbana: de ervaren doelman Nicaise zocht zijn rijzige broer Boris, wiens deviaties voor de verrassing moesten zorgen.

Drie goals in vijf minuten

Net voor het half uur moest keeper Kudimbana met een spierblessure naar de kant, de invalbeurt van doublure Arne Galens draaide al snel uit op een nachtmerrie. Het 23-jarige jeugdproduct van KV Kortrijk had amper een bal gezien of hij mocht zich maar liefst drie keer omdraaien binnen de vijf minuten.

Foto: BELGA

Ugbo opende de score met een strafschop door het midden (0-1), nadat hij zelf was gelegd door Reuse. Twee strakke passes van Toma en Thorstvedt hadden de Genkse spits door het hart van de thuisploeg geloodst. Plots ging het snel. Te snel voor een moedig Winkel, dat geen bondgenoot vond in het eigen kunstgras. De snedige Genkse aanvallen groeiden uit tot een bombardement, waarbij Arteaga tot twee keer toe de trekker mocht overhalen. Eerst met een volley in de korte hoek, daarna kon hij de assist van Oyen makkelijk binnentrappen: 0-3.

Foto: BELGA

Debuut Rommens

De match was gespeeld, de honger van een snedig Genk nog niet gestild. Nog voor de rust stond het al 0-4, het was geen toeval dat de twee snelle buitenspelers Oyen en Paintsil voor de assist en het doelpunt zorgden.

Doelman Tobe Leysen, die voor rust twee keer attent had moeten ingrijpen op een voorzet, werd niet de enige debutant bij KRC Genk. Zoals verwacht kreeg Gerardo Arteaga, met twee goals op zak, halfweg zijn achttiende match van het seizoen zijn verdiende rust. Hij werd bij de start van de tweede helft vervangen door de 18-jarige Tuur Rommens.

Foto: VDB

Toma in Winkel-haak

Ook Mike Trésor mocht in een overbodige tweede helft het West-Vlaamse publiek nog komen vergasten op enkele hoogstandjes. Zijn strafste actie kon net niet worden afgerond door Oyen. Opportunist Ugbo strafte nog wel een foutje in de thuisdefensie af (0-5), Toma legde de eindcijfers (0-6) af met een fantastische kanonskogel in de Winkel-haak.

Racing mag zo zondag met een iets frisser hoofd de verplaatsing naar Zulte Waregem aanvatten.

Foto: BELGA

WINKEL SPORT: Nicaise Kudimbana - Beyens, Dauchy, Reuse, Pupe, Verhooghe - Voskanian, Deschilder, Debouver - Amini, Boris Kudimbana.

KRC GENK: Leysen (6) - Preciado (6), Sadick (6), McKenzie (6), Arteaga (8) - Toma (7), Eiting (6) - Oyen (7), Thorstvedt (6), Paintsil (7) - Ugbo (7).

Vervangingen: 28’ Nicaise Kudmbana door Galens, 46’ Arteaga door Rommens (6) en Voskanian door Dewaele, 59’ Thorstvedt door Trésor (7) en Boris Kudimbana door Van de Velde, 75’ McKenzie door Munoz, Amini door Mitu en Beyens door Waeghe.

Doelpunten: 34’ Ugbo 0-1, 36’ Arteaga 0-2, 39’ Arteaga 0-3, 44’ Paintsil 0-4, 82’ Ugbo 0-5, 88’ Toma 0-6.

Strafschoppen: 34’ Ugbo (zet om).

Gele kaarten: 30’ Pupe (wilde tackle), 33’ Reuse (strafschopfout), 46’ Debouver (gevaarlijke tackle), 62’ Beyens (trekfout), 64’ McKenzie (bewust afbreken aanval).

Scheidsrechter: Michiel De Cuyper.

Toeschouwers: 2.300.