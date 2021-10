B-ploeg van Eupen schakelt Dender uit na lucky goal

Dender kieperde in de vorige ronde Waasland Beveren uit de beker, maar Eupen bleek een maatje te groot. Na een lucky goal snelden de Oostkantonners op cruise control naar de volgende ronde.

Regi Van Acker hield met M’Barki zijn meest creatieve spits op de bank, maar voorts posteerde de Denderleeuwse coach zijn typeploeg aan de aftrap. De Eupense coach Krämer roteerde fors en ging met de grove borstel door de ploeg die aan de Kehrweg verloor van Union. Enkel Agbadou, Ngoy en Peeters stonden ook aan de aftrap tegen de Brusselse competitieleider. Dender liet zeven clean sheets optekenen in tien officiële duels, maar na acht minuten liet thuisportier Gies zich al verrassen toen een verdwaalde voorzet van Gnaka over de graaiende keeper tegen de netten dwarrelde. Eupen showde ook met een veredelde B-ploeg technisch meesterschap zonder door te duwen. Rocha ging onder een hoge voorzet door. Rocha zonderde Ngoy af, maar Gies maakte zijn flater goed. Dender kwam niet verder dan een schuiver van Rowell en een kopbal van Tarfi. Vlak na rust kon Ngoy de match beslissen, maar Gies stond paraat. Casagolda zag een kopbal gepareerd. De thuisfans schreeuwden om M’Barki en die zette meteen een paar keer de Eupense defensie op stelten. Gies duwde een knal van Koné in hoekschop. Valcke flirtte nog met de gelijkmaker.

FCV Dender: Gies; Smet, De Backer, Ragolle,Borry; Houdret (54’ M’Barki), Rowell, Hens (76’ Valcke), Vanbelle; Casagolda, Tarfi

KAS Eupen: Nurudeen; Lambert, Poulain (82’ Pé), Agbadou, Gnaka; Kayembe0, Déom, Peeters (62’ Embalo), N’Dri (62’ Nuhu); Rocha (82’ Prevljak), Ngoy (64’ Koné)

Doelpunten: 8’ Gnaka 0-1

Gele kaarten: 46’ Peeters, 65’ Poulain, 90’ Tarfi