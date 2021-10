Kaba doet het weer: OH Leuven voorbij Lierse Kempenzonen naar volgende ronde in de beker

Het spel was slap, maar net als afgelopen weekend trok Sory Kaba de overwinning over de streep voor OHL. De Guineeër maakte opnieuw twee doelpunten en zo bekeren de Leuvenaars verder na een 1-2 zege bij Lierse Kempenzonen. Marc Brys lijkt eindelijk zijn scorende spits te pakken te hebben.

Soms kan een supportersliedje een hele wedstrijd perfect samenvatten. “Amai mijn kluuten, amai mijn kluuten, is da nah ierste klas?”, zongen de Lierse-fans. Ze verbaasden zich net als wij over het bijzonder povere, tamme spel van OHL, dat zonder kapitein Mercier aantrad. De start was nog redelijk bij de Leuvenaars. In de vijfde minuut kopte Kuharevych een metertje naast op een hoekschop, even later kwam de Oekraïense spits alleen voor doelman De Smet, maar de controle was ongelukkig.

Eens de eerste minuten gepasseerd waren, maakten de Leuvenaars nog nauwelijks iets klaar. Lierse was zelfs een hele poos de betere ploeg, zonder echt tot uitgespeelde kansen te komen. Op het halfuur kwam OHL nog eens aan zet en was er een geweldige mogelijkheid voor De Sart, maar hij besloot voorlangs. Daarna volgde de eerste grote kans voor de thuisploeg: Abdallah kopte maar net over. Het laatste woord voor de rust was opnieuw voor Kuharevych, die huizenhoog over mikte en de na pauze mocht binnenblijven. Kaba naam zijn plaats in.

Trein op de rails

Na de rust was er geen beterschap te merken bij de Leuvenaars, terwijl Lierse steeds nadrukkelijker kwam opzetten. En toch was het OHL dat tegen de gang van het spel in op voorsprong kwam middenin de tweede helft. Na hands van Hendrickx ging de bal op de stip en de ingevallen Kaba legde hem netjes in de hoek. Daarna werd Arsenal-huurling Runarsson, die voor het eerst onder de lat stond bij de Leuvenaars, eindelijk eens getest. In een warrige fase bokste hij een hoge bal goed weg.

De bezoekers leken de overwinning op een diefje te gaan oprapen op het Lisp, tot de Leuvense defensie zich tien minuten voor tijd kinderlijk eenvoudig liet oprollen. De ingevallen Liongola hoefde de 1-1 – een verdiende gelijkmaker - maar tegen de netten te schuiven. Daarna werd de partij een kwartier stilgelegd voor een medisch noodgeval. Een Lierse-fan zakte ineen, maar kon nog worden gereanimeerd. Na die onderbreking trok OHL het laken alsnog naar zich toe. Tamari schilderde het leer perfect op het hoofd van Kaba, die knap in de verste hoek kopte. Voor de Guinese spits al een vijfde doelpunt in drie wedstrijden. Zijn trein lijkt helemaal op de rails te staan. Helemaal in het slot kreeg Gillekens nog zijn tweede geel bij Lierse.