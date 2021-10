Bekeravontuur van STVV is al voorbij: Seraing stoot door na verlengingen

STVV leek in Seraing een scheve situatie na de rust recht te zetten, maar het liep alsnog mis. Invaller Maziz kegelde de Kanaries in de eerste verlenging onverbiddelijk uit de beker. Twee assists van De Ridder betekenden op het einde van de rit niets: 3-2.

Twee ‘B-ploegen’ woensdagavond in Seraing. Jordi Condom dropte zijn sterkhouders op de bank, dat was bij STVV zoals verwacht niet anders. Wel kreeg Christian Brüls een basisstek. In de spits mochten Japanners Hara en Hayashi aanvankelijk rusten, Balongo en Koita dienden zich te bewijzen in de punt. Hollerbach begon met Hashioka en Matsubara op de flanken, Lavalée werd als verdedigende middenvelder uitgespeeld, wat hij eerder al deed onder Peter Maes.

De beste actie van het openingskwartier kwam van de voet van Koita. Na de studieronde trok de geblokte aanvaller van de Kanaries de motor op gang. De uithaal met zijn linker was zeker niet onaardig. Het kader van kleine thuisdoelman Galjé werd maar net gemist. Brüls probeerde te doen wat hij in principe het best kan: een actie opzetten en uithalen op doel. Even voor het halfuur miste hij het kader met een metertje. Aan de andere kant werd Steppe enkel gedwongen tot wat meevoetballen, één gevaarlijke kopbal werd afgevlagd wegens buitenspel.

Toch kwam Seraing op voorsprong na een snelle tegenprik. Met wat geluk kwam de bal bij Bernier, die Mouandilmadji diep stuurde. De tot dan onzichtbare, maar aalvlugge thuisspits punterde voorbij de verslagen Steppe: 1-0, tegen de gang van het spel in. Al dient gezegd: in de laatste dertig meter van het veld kreeg STVV niet veel klaar. Brüls wond zich stilaan op omdat hij geen kompaan vond om een rake prik uit te delen.

Na de rust dikte vooral het kaartenaantal aan. Er werd steeds intensiever gebikkeld. STVV kwam op karakter op gelijke hoogte. Koita zette zich door op rechts, De Ridder devieerde het leer listig met de hak. De goed gevolgde Matsubara werkte de gelijkmaker tegen de netten. STVV duwde door. Balongo liet slim lopen voor De Ridder, die leverde zijn tweede assist af, dit keer mocht Koita scoren: 1-2, situatie rechtgezet.

Hollerbach voerde op het uur vier wissels door. Hayashi miste bij zijn eerste baltoets maar net de 1-3. Galjé stak nog net een hand tegen de kopbal. Ook Hashioka kwam dicht bij een doelpunt. Toch bleef het wachten op een bevrijdende treffer. Met invaller Mikautadze probeerde Seraing tegen te spartelen. Wéér Hashioka kreeg de kans om de Luikenaars dood te doen, weer was de Japanner niet trefzeker.

Zoals wel vaker in het voetbal valt het doelpunt dan aan de overkant. Invaller Maziz mocht zo maar inkoppen bij een schaarse voorzet vanop de rechterflank. Alles te herbeginnen voor STVV, met nog een goeie tien minuten op de klok. Seraing rook bloed. Hollerbach wilde met Ito zijn laatste wapen in de strijd gooien, maar veranderde in laatste instantie van gedacht en bracht Janssens. Defensief wankelde STVV, Mikautadze trapte, Steppe pareerde. In een spannend slot probeerde Brüls de zaak te forceren, Galjé en enkele roodzwarte benen redden de meubelen. Verlengingen.

In de eerste verlenging probeerden Brüls en Mikautadze toe te slaan, maar het was weer invaller Maziz die op een diefje raak trof voor de thuisploeg. Geen kans voor Steppe. In de tweede extra periode bleek alle brandstof verbruikt. Kansen kwamen er niet meer, Seraing controleerde. Eén ding zeker: STVV wint ook dit seizoen geen beker.

SERAING: Galjé (6) – Faye (6), Del Fabro (6), Boulenger (6), Spago (5) - Sambu Mansoni (5), Lahssaini (5), Pierrot (6), Cachbach (6), Bernier (6) - Mouandilmadji (6).

STVV: Steppe (5) – Buatu (5), Leistner (5), Pius (5) – Hashioka (5), De Ridder (7), Lavalée (6), Matsubara (6) – Brüls (6), Koita (6), Balongo (5).

Vervangingen: 60’ Lavalée door Hayashi (5), 60’ De Ridder door Hara (5), 60’ Matsubara door Bauer (5), 60’ Balongo door Reitz (5), 62’ Lahssaini door Maziz (8), 62’ Bernier door Kilota (6), 70’ Cachbach door Mikautadze (7), 70’ Boulenger door Djedje (6), 79’ Koita door Janssens (5), 99’ Faye door Cissé (-), 99’ Pierrot door Denuit (-), 106’ Pius door Ito (-).

Doelpunten: 35’ Mouandilmadji 1-0, 52’ Matsubara 1-1, 57’ Koita 1-2, 79’ Maziz 2-2, 105’ Maziz 3-2.

Gele kaarten: Spago (fout), Cachbach (fout), Buatu (fout), Brüls (fout), Lavalée (fout), Faye (fout), Denuit (fout), Leistner (fout).

Scheidsrechter: Staessens (8).

Toeschouwers: 500. (gus)