Lommel bekert verder na mislukte panenka van Guillaume Gillet voor Charleroi

Een draak van een wedstrijd, maar Lommel trapte Charleroi wel uit de beker vanop de stip. Guillaume Gillet miste de laatste strafschop schlemielig met een mislukte panenka: 0-1.

Een eerste helft om snel te vergeten in Charleroi. De thuisploeg kreeg de beste kansen, maar Lommel-doelman Fiermarin stond pal op pogingen van Zorgane, Ilaimaharitra en Gholizadeh. Lommel-coach Peter Van der Veen bracht een jong elftal tussen de lijnen met liefst vijf tieners. Enkel aanvoerder Glenn Neven was ouder dan dertig. Maar de jonge Limburgers raakten amper uit de omknelling van Charleroi. Een keertje werd Koffi aan het werk gezet na een poging van Anello, maar dat was het dan ook.

Na rust kwam Lommel er offensief beter uit, al was het Charleroi dat – met de ingevallen Morioka – de betere kansen kreeg. Toch waren de bezoekers ook gevaarlijk: Anello probeerde het met een volley, maar Koffi stond pal. De immer positieve coach Edward Still werd er zowaar gefrustreerd van, en terecht ook. Ook na rust werd er niet gescoord, verlengingen moesten soelaas brengen. Maar ook tijdens de eerste verlenging was er amper iets te zien: de ingevallen Gillet bracht (eindelijk) wat power, maar het was Lommel dat via Tolinsson bijna op voorsprong kwam. In de tweede verlenging stapelden de slordigheden zich op, goals vielen er niet meer.

Uiteindelijk haalde Lommel het in de strafschoppen: Morioka en Gillet misten voor Charleroi. Die laatste probeerde de beslissende penalty binnen te trappen met een panenka, maar die besloot knullig in de handen van Fiermarin.

Charleroi: Koffi, Van Cleemput, Andreou (114’ Wasinski), Bessilé, Tchatchoua (71’ Ferraro), Ilaimaharitra (91’ Gillet), Zorgane (55’ Morioka), Gholizadeh, Zedadka (91’ Benchaib), Fall (71’ Bedia), Zaroury

Lommel: Fiermarin, Aguilar (62’ Boussouf), Neven, Tolinsson, Roque, Verschueren, Vandersmissen, Rosa (97’ Thordarson), Anello (82’ Henkens), Saito (74’ Sales), Arzani (62’ Belghali)

Doelpunten: geen

Strafschoppen: Roque (0-1), Morioka (gemist, 0-1), Henkens (0-2), Zaroury (1-2), Vandersmissen (1-3), Gholizadeh (2-3), Sales (2-4), Van Cleemput (3-4), Thordarson (gemist, 3-4), Gillet (gemist, 3-4)

Gele kaarten: 93’ Belghali

Rode kaarten: geen