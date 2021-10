Reservedoelman Joris Delle stopt vier strafschoppen en voorkomt Kortrijkse blamage tegen Knokke

Amateurclub Knokke is altijd in voor een stunt in de beker en schakelde drie jaar geleden zelfs Standard uit. Woensdag lukte dat ei zo na opnieuw, ware het niet dat de Kortrijkse reservedoelman Joris Delle maar liefst vier strafschoppen stopte en finaal de held van een bleke Kortrijkse avond werd: 1-2!

De Knokse coach Yves Van Borm gaf zijn ploeg 50% kans tegen KV Kortrijk. En toch gaf hij rust aan Sebastien Siani, ex-winnaar van de Afrika Cup en de man met de meeste ervaring. Met Yanni Van Den Bossche en Liam Prez liet hij wel twee gewezen KVK-beloften starten. Bij Kortrijk was er geen sprake van Dewaele maar Delle (ex-Cercle) mocht in doel debuteren.

Kortrijk had er blijkbaar niet zoveel zin in en miste compleet de start aan zee. De zowat 200 meegereisde fans werden er zowaar stil van in het nieuwe maar slecht verlichte stadion. De Kerels konden misschien wel een strafschop claimen voor een duwfout op Gueye, maar de betere kansen waren toch voor Knokke. Gelukkig voor Kortrijk was Delle bij de pinken op de poging van Lambo.

Van Den Bossche wilde laten zien dat men hem misschien te vroeg had laten vertrekken in het Guldensporenstadion. Ze kregen geen vat op hem en het stille Knokse kijkerspubliek werd er zelfs even enthousiast van. Het was absoluut niet duidelijk wie de profploeg was al dreigden de bleke kerels kort voor de rust met een gevaarlijk schot van Kadri maar Sven Dhoest (ex-Club Brugge) redde knap.

Lambo versiert verlengingen

In de tweede helft besefte Kortrijk toch dat het anders moest. Of was het voldoende om de spelers er in de rust er nog even aan te herinneren dat men in Knokse kringen had laten ontvallen dat men in de volgende ronde hoopte op een echte topploeg? Zaak is dat het niet lang wachten was op de eerste goal. Met dank aan het vinnige lichtgewicht Abdelkahar Kadri die met een afstandsschot Dhoest kansloos liet.

Wie dacht dat Knokke zich zou overgeven, kwam bedrogen uit. Van Den Bossche, weer hij, trof de vuisten van Delle. Zijn overbuur Dhoest kon D’Haene van de bevrijdende treffer houden. Beide coaches wisselden maar Kortrijk bleef met vuur spelen. Na een fout op Lambo trapte Martens de vrijschop over, maar dan verslikten Vandendriessche en Sainsbury zich in de voorzet van Binst en Lambo zorgde ervoor dat plots alles te herdoen was. Dhoest maakte nog twee kopballen van Badamosi onschadelijk en Delle deed hetzelfde met het schot van de ingevallen Mariën toen die alleen voor hem opdook. Verlengingen dus.

De vermoeidheid en krampachtigheid begonnen door te wegen en de grote kansen bleven uit. De vrijschop van Van Den Bossche ging nog even tegen de bovenkant van de lat, maar het waren toch strafschoppen die voor de beslissing moesten zorgen.

Maar ook daarin wilde het aanvankelijk niet vloten. De eerste vijf misten. Joris Delle voorkwam een Kortrijkse blamage en groeide uit tot de held van de avond, hij stopte maar liefst vier strafschoppen.