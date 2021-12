De Sart helpt AA Gent met twee goals voorbij Lommel naar kwartfinale in de beker

Lommel kon 75 minuten dromen van een bekerstunt maar dan gooide Julien De Sart vanop de stip de partij helemaal op slot. De Gentse bezoekers verzuimden voor het uur hun dominantie om te zetten in meer dan één doelpunt. Lange tijd was de fraaie pegel van De Sart het enige concrete resultaat van quasi doorlopend eenrichtingsverkeer maar uiteindelijk bracht de Luikse middenvelder verlossing met een omgezette penalty.

De beker is de kortste weg naar Europa maar voor AA Gent leverde dit wel een tocht door de Sahara op, althans die van Lommel. De Buffalo’s traden op bezoek bij de tweedeklasser aan in bijna hun sterkst mogelijk denkbare formatie, enkel Ngadeu kreeg rust van Hein Vanhaezebrouck. Bij de thuisploeg kon coach Peter van der Veen geen beroep doen op de Japanner Seito en liet daarnaast ook ervaren krachten zoals Wuytens en Henkens op de bank starten.

Er was geen sprake van een studieronde en de eerste doelpoging was zelfs voor de thuisploeg maar de poging van Thordarson miste de juiste richting. Gent nam al snel het heft nadrukkelijk in handen en onder impuls van een bedrijvige Tissoudali sprokkelde het al snel enkele kansjes die door de lokale defensie telkens nog net ontzet kon worden.

Lommel maakt al een poosje deel uit van de City-groep en hun doelman Fiermarin moet zoals de City-visie het voorschrijft, zoveel als mogelijk de combinatie zoeken bij het uitverdedigen maar dat houdt natuurlijk risico’s in. En de Uruguayaan zorgde al snel voor paniek in de groen-witte gelederen toen hij net iets te kort inspeelde en Tissoudali slechts een voetje te kort kwam om te profiteren.

De Sart pakt uit met subliem schot

Gent drong verder aan en uiteindelijk was het na achttien minuten al raak toen De Sart een afgeslagen hoekschop heerlijk op de slof nam en de bal perfect in de kruising trapte (0-1). Lommel reageerde evenwel meteen maar Gent kwam met de schrik vrij: ervaren pion Kis pakte immers uit met een uitstekende vrije trap maar trof de paal. Ook de bezoekers kwamen nog voor het half uur dicht bij een tweede treffer maar een listige bal van Odjidja zoefde net naast;

In de competitie loopt het voor Lommel dan wel voor geen meter maar tegen AA Gent toonden de Limburgers zich zeer moedig in het verweer. Offensief kreeg de thuisploeg echter amper iets klaar. Daarvoor was de dominantie van Gent voor rust te verstikkend. Lommel moest zich noodgedwongen beperken tot het beperken van de schade.

Depoitre toonde enige clementie want op aangeven van Nurio miste hij voor een open doelmond. Het bleef sowieso een aangename partij om te volgen. Aan de overkant kopte jonkie Anello over na een schaarse scherpe uitbraak van de thuisploeg. Snel terug naar de Lommelse goal want op een hoekschop van Odjidja kopte Okumu van dichtbij in het zijnet, waardoor de Gentse bonus bij rust slechts één goaltje groot was.

Lommel vindt tweede adem maar loopt in het mes van Tissoudali

AA Gent zocht ook na rust nadrukkelijk de tweede treffer. Een afstandspoging van Nurio zorgde voor het eerste wapenfeit van de tweede helft maar Fiermarin pakte klemvast. Het liep bij de bezoekers toch iets stroever dan voor rust en Lommel durfde ook wat meer het balbezit op te eisen. Op een vlijmscherpe tegenaanval van de Buffalo’s was er dan wel weer een ultieme tackle van Neven nodig om Depoitre van een doelpunt te houden.

Foto: BELGA

Voor rust zette AA Gent Lommel constant onder druk maar na de pauze was dat veel minder het geval en mede daardoor groeide het vertrouwen bij de thuisploeg zienderogen. Gent ontsnapte iets na het uur aan de gelijkmaker toen Neven en Verschueren op hoekschop net te laat kwamen om de 1-1 tegen de netten te duwen. Aan Gentse zijde kopte Hanche-Olsen een hoekschop net naast. Invaller Arzani dwong met een knap afstandsschot dan weer tot een puike parade.

Uiteindelijk viel de beslissing op een heel ongelukkige wijze voor de thuisploeg. Neven haakte de doorgebroken Tissoudali, ref Dierick wees onverbidderlijk naar de stip. De Sart eiste – na de vervanging van Odjidja door Owusu – de bal op en verzekerde AA Gent zo van een plek in de kwartfinales van de Croky Cup.