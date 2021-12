Zulte Waregem geeft 0-2-voorsprong weg: Prevljak knalt Eupen met hattrick naar kwartfinale

Wat een ommekeer. Eupen heeft zich dankzij een fantastische tweede helft na verlengingen geplaatst voor de kwartfinale van de Beker van België. Tegen Zulte Waregem keek het bij rust tegen een 0-2-achterstand aan, maar het knokte het toch nog naar een 3-2-zege. Invaller Smail Prevljak was de grote man met een hattrick.

Zulte Waregem had in aanloop naar de match aangegeven dat het mikte op een mooi bekerparcours. Esevee zat bij de rust ook op rozen Am Kehrweg. Eerst hield Himmelmann Kutesa nog van de openingsgoal, maar halverwege de eerste helft was het een eerste keer raak voor Zinho Gano. Op aangeven van Fadera zorgde hij voor de 0-1. Tien minuten voor rust leek Essevee zijn schaapjes helemaal op het droge te hebben, want opnieuw knikte Gano een perfecte voorzet – dit keer van Dompé – voorbij Himmelmann: 0-2. De klad zat er helemaal in bij de thuisploeg. In die mate zelfs dat Agbadou na de tweede tegengoal ploegmaat Stef Peeters te lijf wilde gaan na een wel erg hevige discussie. Het leverde de thuisploeg bij de rust een stevig fluitconcert van de eigen aanhang op. Wedstrijd gespeeld zou je dan denken. Kwamen wij bedrogen uit.

Gouden wissel

Want de boodschap van de fans was aangekomen. De Panda’s- zonder Abgbadou - kwamen stevig geprikkeld uit de kleedkamer. Eupen trok naar voren en zette Essevee onder druk op zoek naar de aansluitingstreffer, al bleven de aanvallende intenties lange tijd steken in goede bedoelingen. Op het uur greep Krämer echter in en hij bracht nog eens drie nieuwe krachten in. Een gouden zet, want hoewel hij aanvankelijk nog een enorme kans de nek om wrong, hees de ingevallen Prevljak de thuisploeg met twee goals immers eigenhandig op 2-2. Eerst profiteerde hij van een foutje van Bossut, waarna hij tien minuten voor tijd ook de gelijkmaker tegen de touwen werkte. Eupen was ontketend en rook bloed. Het bleef in de striemende regen vooruit stormen, op zoek naar die derde goal. Essevee leek te verzuipen, maar hield stand.

Hattrickheld

In de reguliere speeltijd althans, want in de verlengingen sloeg de onverbiddelijke Prevljak ook nog een derde keer toe: na een heerlijk lobje van Peeters deponeerde hij zijn volley netjes in de verste hoek: 3-2, de comeback én de hattrick voltrokken. De bezoekende supporters zagen het met lede ogen aan. Ze zagen hoe hun team te onmachtig was om de bakens nog te verzetten. Eupen, dat nog het gevaarlijkst was, hield zo gemakkelijk stand en mag zich dankzij een sterk laatste uur opmaken voor de kwartfinales. Zulte Waregem zal een andere manier moeten vinden om kleur te geven aan zijn seizoen.