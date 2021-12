Mignolet en Lang zorgen voor Brugs feest: Club Brugge schakelt KRC Genk uit na strafschopthriller

Alweer een heerlijke wedstrijd tussen RC Genk en Club Brugge. Wéér veel goals, zelfs met verlengingen en strafschoppen, en wéér een zege voor Club Brugge. De Ketelaere scoorde twee keer en Mignolet kroop in de heldenrol bij de strafschoppen. Lang zette de beslissende om. RC Genk blijft in hetzelfde bedje ziek: goed spelen maar wéér verliezen.

Mignolet pakte de slecht getrapte strafschop van Hrosovsky en Lang trapte de beslissende binnen. Meer moest dat niet zijn voor Club dat wel ontsnapte met de 3-3 pas in de 89ste minuut.

Oef, zeggen ze bij Club Brugge. Philippe Clement is met zijn grote kern na Nieuwjaar nog altijd op minstens twee fronten actief. Mogelijk ook nog Europees maar dan moet het volgende week op de laatste speeldag van de groepsfase van de Champions League nog goed meezitten. Oef, zegt zeker ook de Club-trainer die het nu al zo moeilijk heeft zijn spelers tevreden te houden. Vormer en Sowah werden van de bank verlost, Van der Brempt en Rits mochten hun plaats daar innemen.

Het zeer aangename duel onderscheidde zich niet veel van het competitieduel drie dagen geleden. Ook de winnaar was dezelfde. En toch. Als je de prestatie van RC Genk ziet, kan je niet anders dan concluderen dat de Limburgers de grootste underachievers van de Jupiler Pro League zijn. Pas tiende in de rangschikking waren de blauw-witten van de geplaagde John van den Brom minstens de evenknie van de landskampioen. Niet met geluk of antivoetbal maar met keurig spel waarin het zelfs beter was dan Club Brugge. Maar dus weer niet kunnen winnen. Deze keer omdat Lucumi in de laatste minuut van de reguliere speeltijd De Ketelaere liet binnenkoppen.

Aan de boom geschud

Van den Brom had flink aan de boom geschud. In vergelijking met de 2-3 van afgelopen zondag gooide Genk-trainer met Vandevoordt, Sadick, Tresor, Ugbo en Preciado liefst vijf spelers uit de basis. De jonge doelman Tobe Leysen (19), Mc Kenzie, Heynen, Paintsil en Muñoz namen de vrijgekomen plaatsen in. Onuachu niet klaar, Ugbo op de bank, zo werd Paintsil de spits.

Genk startte snel en stevig. De wedstrijd was nog geen minuut ver of Mignolet moest al uitpakken met de redding van de avond. Een kopbal van Ito werd door de Club-doelman stijlrijk uit zijn doel geranseld. Die strafschop van Hrosovsky was 20 keer makkelijker te pakken.In zoverre je als doelman ooit een fout kunt rechtzetten, hiermee was zijn mistasten van zondag op dat afstandsschot van Hrosovsky toch geneutraliseerd. Alleen was het bij de 2-3 zo dat Club Brugge won en nu dus niet. Het is dus de vraag wanneer Mignolet het meest blij was: woensdag of zondag?

Foto: BELGA

De druk van Genk was enorm maar Club scoorde na zeven minuten (0-1). Weer moesten we aan Hrosovsky denken. Balanta haalde van op dezelfde plaats als Hrosovsky zondag verwoestend uit. De jonge Tobe Leysen kon er alleen maar naar kijken. Balanta scoort niet veel maar ook omwille van de schoonheid zal deze goal in het geheugen van de Colombiaan blijven leven. De opgeviste Vormer ondernam in de slipstream van de openingstreffer ook nog twee waardevolle pogingen. Evenwel niet goed genoeg.

Rood voor Paintsil?

Scheidsrechter Laforge legde de wedstrijd even stil. De kwetsende spreekkoren vanuit het Genkse publiek aan het adres van onze Waalse landgenoten kon hij even niet hebben. Ook Laforge is Franstalig. Zijn ingreep had succes want na een korte opflakkering bij de vraag om ermee op te houden, hoorden we het gewraakte liedje niet meer. Het was eigenlijk voor Laforge bedoeld want hij weigerde - nochtans terecht - een strafschop aan Bongonda te geven. Even later mochten de Genkse fans Laforge dankbaar zijn dat Paintsil op het veld mocht blijven nadat hij tijdens een robbertje met Hendry de Schot met twee handen neerduwde.

De Limburgers speelden mooi voetbal en koppelden dat aan dreiging. Uiteindelijk ook aan goals. Eerst lieten Sowah en Balanta zich ringeloren door Paintsil en Thorstvedt. De Noor zorgde voor de gelijkmaker ,(1-1). In de extra tijd van de eerste helft verstuurde Heynen een schitterende pass, Bongonda bediende Paintsil die voor 2-1 zorgde.

Foto: Dick Demey

Na de rust bleef Genk nog even de betere ploeg. Vandevoordt was de onfortuinlijke Leysen komen vervangen. De doelman raakt geblesseerd aan het hoofd na een ongelukkige botsing met De Ketelaere. Thorstvedt met het hoofd en Paintsil vanuit een moeilijke hoek konden Mignolet niet kloppen. Club had een steriel overwicht en scoorde pas halverwege de tweede helft de gelijkmaker. Ricca, ingevallen voor de zwakke Sobol, bediende De Ketelaere die zwevend binnenkopte (2-2). Zo zie je maar dat je De Ketelaere altijd best laat staan. De jonge revelatie heeft al sterkere periodes gekend maar hij blijkt altijd gevaarlijk. En het was nog niet gedaan.

Ugbo struikelt

Foto: BELGA

Niet eens twee minuten na die gelijkmaker was daar weer Paintsil. Alleen voor Mignolet schoot hij de 3-2 binnen. Club kon weer achtervolgen en weer ging dat moeizaam. RC Genk leek erin te slagen stand te houden maar herviel één minuut voor tijd in zijn gebruikelijke fout. Lucumi liet op een voorzet van Vanaken te gemakkelijk De Ketelaere de 3-3 binnenkoppen. Twee goals met het hoofd. De Ketelaere scoort nochtans nooit met het hoofd. In de extra tijd kopte Vormer nog een bal van de lijn weg en struikelde Ugbo oog-in-oog met Mignolet over zijn eigen voeten.

De verlengingen brachten zoals wel meer gebeurt heel weinig. Invaller Oyen dwong Mignolet tot een redding. Zoals altijd leverden de strafschoppen veel meer spektakel op.

Foto: BELGA

Foto: BELGA