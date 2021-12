KV Kortrijk wint makke cupwedstrijd tegen KV Oostende

KV Kortrijk weet weer wat winnen is. De Kerels wonnen het West-Vlaamse streekduel in de cup met een verdiende 1-0-zege tegen een zwak KV Oostende. Pape Gueye tekende voor de enige goal van de avond. Het bleek voldoende voor de Kortrijkse kwalificatie van de kwartfinale.

Met Kortrijk (vier draws op rij) en Oostende (0 op 15) stonden twee teams tegenover elkaar die de smaak van een overwinning al even kwijt waren. De bijnamen Kerels en Kust’boys’ legden de waardeverhoudingen al vrijwel meteen bloot. Vanaf de eerste minuten maakte Kortrijk immers continu meer aanspraak op de kwalificatie.

De wedstrijd was immers nog maar pas afgetrapt of Selemani kreeg al een uitgelezen kans om vanop de stip de score te openen na een handsbal van D’Haese. De Comorees gebruikte echter veel te veel show in zijn aanloop, waarna hij de bal onvoldoende diep in de hoek duwde en zo voor de tweede keer in vijf dagen een strafschop miste. Daarmee bleef KVO bespaard van een Onhaye-scenario waar het in de vorige ronde al na drie minuten moest achtervolgen.

De Kustboys gingen prompt in de tegenaanval. Ambrose lanceerde clubtopschutter Makthar Gueye, maar hij mikte te hoog. Het zou meteen ook het enige serieuze wapenfeit van Oostende blijken in de eerste helft. Er zat te veel afval in het spel om echt te dreigen.

Dan verging het Kortrijk iets beter, maar de afwerking ontbrak dan weer. Vandendriessche en Radovanovic kregen twee goede kopkansen, maar besloten te zwak. Het venijn zat ei zo na in de staart, Rougeaux leverde een panklare pass aan Pape Gueye, die niet sneller dan Schelfhout op de bal was. Weg kans, einde van de eerste helft.

Het bleek de generale repetitie. Via de kruin van Torps hoofd kwam de bal tot bij D’Haene, die met zijn strakke voorzet Gueye uitpikte. De Senegalees aarzelde dit keer niet en knalde staalhard en hoog tegen de netten. Defensief zag het er niet al te best uit bij Oostende. Het echte startschot van de cupmatch was bij deze gegeven.

KVK nam de teugels steeds meer in handen. De 2-0 hing in de lucht. Gueye miste dé kans op een dubbele voorsprong. Diep gestuurd door Selemani ging hij oog in oog met Schelfhout voor eigen succes, terwijl afleggen naar Mbayo de betere keuze was geweest. Die laatste was een continue gesel voor de Oostendse defensie en verdiende een doelpunt om zijn prestatie nog wat meer glans te geven.

Schelfhout bleef de meubelen maar redden, want even later hield hij ook Mbayo van een gemaakt doelpunt. Van een referentiewedstrijd gesproken van de jonge West-Vlaamse doelman. Waarna Blessin uitpakte met een vreemde wissel. Met M. Gueye haalde hij zijn enige goalgetter naar de kant.

Oostende ging nog voor een slotoffensief. Fortes legde goed aan, maar zijn ploeggenoot Medley stond in de baan van het schot. Een kopballetje van diezelfde Fortes was eveneens een voetnoot. Enkel de blessuretijd scheidde Kortrijk nog van de kwartfinales. De Kerels zetten de kers ei zo na op de taart via de Algerijnse entente El Messaoudi en Kadri.

Het doelpunt van Pape Gueye bleek uiteindelijk voldoende voor de kwalificatie voor de kwartfinales. Daarmee steekt Kortrijk Oostende nog wat dieper in de miserie. Niet alleen staan de Kustboys in de kelder van de rangschikking, ze kunnen zich ook niet meer optrekken aan een mooi bekerverhaal.