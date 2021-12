Kouamé schiet sterk Anderlecht voorbij KV Kortrijk naar halve finale Beker van België

Anderlecht stoot freewheelend door naar de halve finale van de beker. Een sterk paars-wit dat eindelijk stabiliteit vond ging erg vlot over KV Kortrijk: 3-0. Christian Kouamé was de held met twee goals, maar ook Murillo en Gomez waren erg sterk. Dit RSCA maakt zeker kans op bekerwinst.

De gokkantoren hebben niet veel meer aan Anderlecht. De voorbije seizoenen kon je soms goed verdienen aan een onverwachte nederlaag van paars-wit, maar tegenwoordig schuilt er stabiliteit in dit elftal. Zowel in resultaten als opstellingen. Vincent Kompany begon tegen Kortrijk zowaar voor de vijfde keer op rij met dezelfde basisploeg. Er zijn - met wat zin voor overdrijving- tijden geweest dat de lotto makkelijker te voorspellen was dan de paars-witte elf, maar die tijden zijn vervlogen. Zeker nu iedereen fit is.

Die duidelijkheid leidt ook tot beter voetbal en meer automatismen. De Brusselaars hadden in de eerste helft tegen KVK op een bepaald moment 70 procent balbezit en de Kerels werden weggetikt. Gomez en Murillo draafden de flank af, Refaelov nam veel initiatief en zelfs Kristoffer Olsson trapte eens op doel. Ooit schreven wij dat spitsen Zirkzee en Kouamé relatietherapie nodig hadden om elkaar beter te leren aanvoelen, maar kijk... De Rika Ponnet in Kompany heeft goed gewerkt. Na een goeie balverovering en dito omschakeling stuurde Zirkzee zijn spitsbroeder het straatje in. Christian Kouamé bleef kalm voor doelman Delle en de 1-0 stond op het bord. De Ivoriaan is cruciaal in de beker.

De laatste bekerwinst van paars-wit dateert al van 2008 en nu ze in de goeie flow zaten, wilden de Brusselaars de voet niet van het gaspedaal halen. Kouamé kwam na een slechte terugspeelbal nog eens alleen voor doel, maar miste onbegrijpelijk. Het was pas toen de ijzersterke Murillo een nieuwe rush opzette dat Gomez zijn voorzet binnentikte. Niet alleen Red Bull geeft je vleugels, twee Spaanstalige verdedigers blijkbaar ook. Een knap doelpunt opgezet door de twee flankverdedigers. De kwartfinale was al gespeeld bij de rust.

Kadri ziet alle kleuren

Na de pauze besteeg ook de harde kern van Anderlecht de tribune achter de goal. Zij hadden geprotesteerd tegen het vroege aanvangsuur van deze match, maar hun intrede verhoogde de ambiance nog. Ja, Kortrijk stak even de neus aan het venster via Mbayo, maar daar bleef het bij. Bij KVK deed Kadri mee en zijn ploeg zag alle kleuren van de regenboog.

Het publiek was - door de verstrengde coronamaatregelen - voor het laatste toegelaten in dit stadion en de tribunes zaten nog eens vol. Supersub Raman viel in, maar het was Yari Verschaeren die Kouamé de 3-0 aanbood. De toeschouwers konden Refaelov en Verschaeren nog applausvervangingen geven. Zelfs Magallan speelde een feilloze partij.

De klus was snel geklaard voor Kompany en co. Vorig jaar strandde Anderlecht in de halve finale tegen RC Genk, maar nu lijken ze klaar om verder door te stoten in de cup. Hoeveel kun je bij de gokkantoren verdienen als je inzet op bekerwinst van Anderlecht?