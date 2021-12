Standard kan ook in beker malaise niet van zich afschudden: Tissoudali leidt AA Gent naar halve finales in de Croky Cup

AA Gent stoot verdiend door naar de halve finale van de Croky Cup. De Buffalo’s moesten het al snel zonder aanvoerder Odjidja doen door een blessure, maar zijn vervanger Andrew Hjulsager tekende voor twee assists. Standard ging met 3-1 de boot in.

AA Gent toonde veerkracht in de kwartfinale van de Croky Cup. Al na twee minuten lag Vadis Odjidja over het veld te kronkelen van de pijn. Net ervoor had de Gentse kapitein Raskin in de wind gezet met een knappe passeerbeweging, maar dan ook Dussenne voorbijgaan was er te veel aan. De Standard-verdediger kwam tussen en raakte Odjidja, waarna de middenvelder geblesseerd het veld moest verlaten.

De voorbode van een pittige wedstrijd, waar Standard niet naliet om geregeld stevig door te gaan in duel. Terwijl de bezoekers zich verloren in onnodig stevige duels, probeerde Gent wel te blijven voetballen. Hein Vanhaezebrouck had opmerkelijk Hjulsager en niet Bezus de wei in gestuurd om Odjidja te vervangen. Die keuze pakte enkele minuten later al goed uit en Hjulsager zou ook de rest van de wedstrijd op hoog niveau acteren.

Foto: Isosport

Twee assists

Na een inworp van Nurio vonden De Sart, Tissoudali en Hjulsager elkaar snel, waarna Hjulsager de 1-0 aan Kums aanbood. Die kreeg op de rand van de zestien een zee van tijd en ruimte om aan te leggen en schoot met de wreef de 1-0 binnen.

Standard ging ook na de achterstand door op het elan van duels op of zelfs over het randje. Nkounkou raakte Samoise gevaarlijk langs achter op de enkel en ook Amallah ontsnapte aan rood nadat hij zijn voet vol op de enkel van Okumu had geplant. Tweemaal oordeelde scheidsrechter Lardot dat een gele kaart volstond. Ook nadat de VAR hem naar het schermpje riep voor de fout van Amallah. Raskin had dan weer bijna een strafschop veroorzaakt door Hjulsager aan te tikken in de zestien. Lardot zag er geen graten in.

Foto: BELGA

Fout na fout van Standard

Qua kansen kon alleen Klauss er een noteren voor de Rouches. De gespiegelde opstelling van Elsner met drie achterin pakte ook voetballend niet geweldig uit. Aan de overkant kopte Depoitre ei zo na de 2-0 tegen de netten.

Meteen na rust toonde Standard dan toch eens dat het wel degelijk goed kan voetballen. Kums liet zich betrappen op een slechte pass in de voeten van Klauss, die zette Donnum op weg naar de gelijkmaker. Met een prachtig schot knalde die de 1-1 voorbij Bolat. De Buffalo’s toonden weer veerkracht en gingen op zoek naar de 2-1. Terwijl Amallah aan zijn tweede geel ontsnapte, trapte Tissoudali Gent weer op voorsprong. Hjulsager tekende voor zijn tweede assist van de avond. Elsner greep in door Raskin en Amallah, die beiden flirtten met een tweede gele kaart, te wisselen. Het mocht echter niet baten, want opnieuw kwam Standard goed weg nadat Laifis contact maakte met Samoise in de zestien. Lardot gaf opnieuw geen krimp. Gent bleef de betere ploeg en in het slot maakte Tissoudali er nog 3-1 van na geharrewar in de zestien. Bokadi werd nog met rood van het veld gestuurd na een slag in het gezicht van Ngadeu.

De Buffalo’s blijven dankzij de 3-1-zege ook na Nieuwjaar actief op drie fronten en trekken met vertrouwen naar de topper zondag tegen Union.