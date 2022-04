AA Gent troeft Anderlecht af in penaltyreeks en pakt Croky Cup, uitgerekend Davy Roef is grote held met twee reddingen

90 minuten lang hielden AA Gent en Anderlecht elkaar perfect in evenwicht. Doelpunten vielen er in de reguliere speeltijd niet, dus kwamen er verlengingen aan te pas. Maar ook in dat extra half uur kwamen de twee ploegen niet tot scoren, waardoor de beslissing viel via strafschoppen. Daarin trok Gent uiteindelijk aan het langste eind dankzij twee reddingen van Roef.

Een uurtje voor de aftrap trok het mistgordijn op dat door beide coaches dagenlang in stand was gehouden. De opstellingen van zowel AA Gent als Anderlecht wekten weinig verbazing en telden dan ook amper verrassingen. Bij de Buffalo’s verschenen Odjidja en Okumu zoals verwacht aan de aftrap, terwijl Verschaere en Gomez bij Anderlecht ook voldoende hersteld bleken om in de basiself opgenomen te worden, terwijl Ahimeru op de bank startte.

En toen kon het tactisch plan van de Buffalo’s plots de prullenmand in. Depoitre blesseerde zich tijdens de opwarming en moest in extremis nog vervangen worden door Bezus. Het besef groeide dat Gent meer dan ooit de flitsen van Tissoudali en Odjidja nodig zou hebben.Toch was er in de openingsminuten van de partij weinig te merken van enige organisatorische chaos bij Gent dat meteen resoluut het balbezit opeiste en meteen ook verschillende hoekschoppen afdwong.

Gomez ontsnapt aan strafschop

Paars-wit probeerde dan maar op kracht de bakens te verzetten en na een actie over rechts via Murillo moest Roef vol aan de bank op een poging van Verschaere en even later waagde Refaelov zijn kans met een halve omhaal die ruim naast ging. De partij had duidelijk geen studieronde nodig want beide ploegen gingen nu echt meteen voluit.

Halfweg de eerste helft was het tijd voor de eerste bevlieging van Tissoudali. De Marokkaanse international pakte uit met een heerlijke rush maar in de zone van de waarheid kon de Gentse publiekslieveling onvoldoende kracht zetten. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Anderlecht liet zich evenwel niet onbetuigd en Verschaere dwong Roef met een knappe volley. Gomez leek plots even de pedalen kwijt maar zijn forse ingreep op Samoise in de eigen zestien bleef onbestraft. Vreemd dat de VAR zich hier niet meldde bij Visser.

Olsson trakteerde Odjidja dan weer op een forse trap, het kwam de Zweed op een gele kaart te staan van Visser en daar mocht de vervanger van Ashimeru zeker niet over mopperen. Gent liet zich niet van de wijs brengen en Odjidja verstuurde een kruisraket maar zijn schot zoefde voorlangs de kooi van Van Crombrugge.

Doelpunt Bezus, terecht afgekeurd

Dan maar eens een hoge voorzet proberen, dacht Okumu en die verrassing werkte bijna perfect. Bezus kopte op slag van rusten via de vingertoppen van Van Crombrugge binnen maar de Oekraïner werd afgevlagd voor buitenspel. Een correcte beslissing van ref Visser en zijn assistent Nijssen. Anderlecht hapte even naar adem maar haalde uiteindelijk toch de rust met een 0-0 tussenstand.

Geen wissels bij rust en ook in de openingsfase van de tweede helft probeerde AA Gent onverminderd druk te ontwikkelen: Bezus wroette zich op de doellijn toch aan de bal maar De Sart kopte zijn voorzet pardoes in de handen van Van Crombrugge, die even later alweer vol aan de bak moest op een knal van Odjidja. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Paars-wit kon ook na de pauze de bakens maar niet verzetten. Al te vaak strandden hun combinaties al in een vroeg stadium. Kompany greep dan ook fors in en gooide met Raman, Ashimeru en Amuzu drie verse krachten in de strijd. Voor Zirkzee, Verschaeren en Olsson betekende dit meteen een bijzonder vroege exit.

Odjidja en Ashimeru moeten de strijd staken

En dan moest ook Vanhaezebrouck noodgedwongen ingrijpen. Odjidja die onzeker was voor de finale, kon niet verder en werd vervangen door Hjulsager. Ondertussen veroorzaakte het inbrengen van Raman de Gentse defensie ook steeds meer kopzorgen. De vinnige ex-Buffalo vervulde zijn als ‘vervelende’ stoorzender met verve. Maar dan viel ook Ashimeru na amper een kwartier voetballen uit. De Ghanees verliet in tranen het veld.

Het spelpeil daalde toch wel gevoelig. Ook bij AA Gent leek de frisheid wat weg. Het ritme van de match zakte gevoelig en doelkansen werden steeds schaarser. Ook al kon Anderlecht wel enkele hoekshcoppen afdwingen maar die leverden amper dreiging op. Tissoudali pakte nog eens uit met een schotje in het zijnet. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

En dan rende er plots een man op het veld die zich vastketende aan het doel van Van Crombrugge. Stewards en brandweer grepen hardhandig in en verwijderden de demonstrant. HVH benutte de onderbreking door een moegestreden Bezus te vervangen door Lemajic.

Verlengingen leveren duel van de stervende zwanen op

De vermoeidheid sloeg keihard toe maar de klokte tikte onverbidderlijk verder en de verlengingen bleken uiteindelijk onvermijdelijk. Nog eens 30 minuten knokken, bleek voor Tissoudali een brug te ver, hij werd vervangen door Malede. Bij Anderlecht bracht Kompany dan weer El Hadj voor Refaelov.

De partij brak nu echt open, Gent claimde een strafschop na een prangende fase waarbij Nurio centimeters te kort kwam om te scoren maar Visser ging hier niet op in. Aan de overkant dook El Hadj op voor het Gentse doel maar hij werd in extremis nog afgeblokt.

Dan toch weer eens Brusels doelgevaar: Kouamé kreeg een puike kans maar besloot hoog over. De fysieke uitputtingsslag begon nu ook bij Gent onverwachte slachtoffers te eisen. Zo sleepte kilometervreter Samoise zich over het veld. Elke vezel in zijn lichaam riep om rust maar de geboren en getogen Gentenaar weigerde de strijd te staken.

Opschudding op en naast het veld

Halfweg de verlengingen, gooide Vanhaezebrouck zijn laatste twee verse krachten in de strijd: Hanche-Olsen en Owusu losten Kums en Samoise af. Anderlecht greep Gent nu bij de keel maar doelkansen kon paars-wit niet meteen bij elkaar voetballen. Voor Gent was het nu echt overleven en alert blijven voor de mentale oorlogsvoering bij paars-wit.

Zo werd derde doelman Coosemans tot de orde geroepen. De ex-doelman van Gent ontpopte zich tot een meesterspion maar werd betrapt toen hij over de schouder van Peter Balette kwam gluren in een poging om het lijstje van de Gentse strafschopnemers te ontcijferen. Maar bijna was er geen sprake van een strafschoppenreeks: Gent kwam toch nog eens opzetten maar Lemajic trof de lat en Malede kon in de herneming niet besluiten. (Lees verder onder de foto)

Foto: BELGA

Strafschoppen dus. De spanning in de tribunes bereikten ondertussen zo stilaan het kookpunt. De Sart trapte de eerste elfmeter meteen snoeihard in het dak van het doel. Gomez bleef koel en zette de bordjes gelijk. Hanche-Olsen toonde zich dan weer op zijn beurt een koele kikker en zo kwam de druk op de schouders van Raman te liggen. De Gentenaar bleef rustig en maakte er 2-2 van.

Castro-Montes was niet onder de indruk en zette Gent weer op voorsprong: 3-2. Kana miste evenwel ook niet waardoor de stand weer gelijk kwam. Van Crombrugge leek de poging van Lemajic te stoppen maar de poging van de Serviër ging wel degelijk binnen. 4-3. Roef stopte de poging van El Hadj en dan was het aan Ngadeu om de partij te beslissen. De Kameroener miste evenwel ook en zo bleef het ongemeen spannend. Murillo gaf echter niet thuis want Roef ontpopte zich tot de ultieme Gentse bekerheld.