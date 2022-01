Ook zonder Guardiola komt Manchester City niet in de problemen in FA Cup

Manchester City zit in de vierde ronde van de FA Cup na een makkelijke zege bij vierdeklasser Swindon Town. Ondanks coronaproblemen en een afwezige coach Pep Guardiola won City op cruise control met 1-4. Kevin De Bruyne was goed voor de assist bij de 1-2.

Manchester City miste vrijdagavond zeven basisspelers en coach Guardiola, maar er stond nog genoeg kwaliteit op het veld om nooit in de problemen te komen tegen Swindon Town. De Bruyne, Cancelo, Bernardo Silva, Jesus, Dias, Rodri, Gündogan… de fans van de Engelse vierdeklasser kregen voldoende sterren te zien in het County Ground. Nochtans was het de 19-jarige Cole Palmer die zich met een knap doelpunt en een assist tot man van de match kroonde.

In het slot van de match mocht onze jonge landgenoot Romeo Lavia ook nog een tiental minuutjes meevoetballen bij Man City. Kevin De Bruyne was dan al een tijdje naar de kant gehaald.