Tweedeklasser Nottingham Forrest knikkert Arsenal en Sambi Lokonga uit FA Cup

De 32e finales van de FA Cup zijn het eindstation geworden voor Arsenal. Het ging zondagavond met 1-0 ten onder bij tweedeklasser Nottingham Forrest.

Albert Sambi Lokonga kreeg een basisplaats bij de Gunners, die hun overwicht in de eerste helft niet konden omzetten in een voorsprong. De Londenaren konden ook na rust geen afstand nemen en kregen in de laatste minuten zelfs het deksel op de neus door toedoen van Lewis Grabban (83.). Extra pijnlijk: balverlies van Sambi Lokonga luidde de tegengoal in.

?? | Lewis Grabban zet Nottingham Forest op rozen! ?? #EmiratesFACup pic.twitter.com/W7Vn1QugaW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 9, 2022

In de League Cup heeft Arsenal wel nog kans op een bekertriomf. Daarin is Liverpool de tegenstander in de halve finales, waarvan het heenluik donderdag plaatsvindt op Anfield Road.