Verrassing van formaat in FA Cup: cultclub uit tweede klasse stunt opnieuw en schakelt titelverdediger Leicester City uit

De FA Cup heeft zondag een grote verrassing voorgeschoteld. Leicester City, de huidige nummer tien in de Premier League en vorig jaar winnaar van de beker, is uitgeschakeld door Nottingham Forest. De cultclub, momenteel achtste in de Engelse tweede divisie, won met maar liefst 4-1. En dat nadat ze in de vorige ronde ook al Arsenal met 1-0 hadden uitgeschakeld.

Bij Nottingham Forest konden ze het waarschijnlijk zelf nauwelijks geloven toen het scorebord na een dik halfuur spelen 3-0 aangaf. Philip Zinckernagel, Brennan Johnson en Joe Worrall hadden in amper negen minuten tijd voor drie goals gezorgd en zorgden er zo voor dat Leicester City een enorme berg moest beklimmen richting de volgende ronde.

De bezoekers kregen nog voor de rust wat hoop toen Kelechi Iheanacho de 3-1 maakte, maar verder kwam Leicester niet. Integendeel: na een uur spelen werd het via Djed Spence zelfs nog 4-1. Forest kwam in het laatste halfuur niet meer in de problemen en stoot zo verrassend door naar de achtste finales. Daarin wacht Huddersfield Town, nog zo’n team dat in de bovenste regionen meedraait in The Championship.

Nottingham Forest, opgericht in 1865, is één van de oudste voetbalclubs ter wereld. De absolute hoogdagen van het team zijn al een poos geleden: Forest pakte zijn enige landstitel op het hoogste niveau in 1978 en speelde voor het laatst in de Premier League in 1999. Momenteel staan ze achtste in The Championship, het Engelse tweede niveau.