Romelu Lukaku scoort winning goal en leidt Chelsea naar kwartfinale FA Cup

Terwijl Chelsea-eigenaar Roman Abramovic een statement de wereld in stuurde om te melden dat hij de club nu ook officieel wil verkopen, stond Chelsea op het veld voor de vijfde ronde van de FA Cup. Tegen de Engelse tweedeklasser Luton Town FC had Chelsea het niet onder de markt, maar de Londenaars wonnen uiteindelijk wel met 2-3. Romelu Lukaku stond in de basis en scoorde de winning goal.

Romelu Lukaku stond in de basis bij Chelsea, dat het van in het begin knap lastig had met Luton. De Engelse tweedeklasser voetbalde zonder scrupules en legde een aardig tempo op de mat. Al na twee minuten leverde dat via Reece Burke een voorsprong op. Chelsea dat net niet scherp genoeg was, bleef het moeilijk hebben. Maar Saul Niguez maakte net voor het halfuur wel de gelijkmaker.

?? | Reece Burke zet Luton Town FC al na twee minuten op voorsprong! ?? #LUTCHE #EmiratesFACup pic.twitter.com/DdPuzf3foB — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 2, 2022

Na de gelijkmaker kwam Chelsea er wat door, maar nog voor rust stonden de Londenaars alweer op achterstand. Dit keer zorgde Harry Cornick voor de voorsprong voor Luton.

Maar Chelsea knokte zich terug in de wedstrijd dankzij Timo Werner. De Duitser hing de bordjes weer in evenwicht met een knappe goal. Uiteindelijk was het Lukaku die ondanks een mindere wedstrijd voor de verlossing zorgde. Onze landgenoot legde dik tien minuten voor tijd de 2-3 in het mandje.