Tine De Caigny knalt Red Flames naar kwartfinale op EK vrouwenvoetbal na zenuwslopende partij tegen Italië

De Red Flames hebben zich met een 0-1-winst tegen Italië verzekerd van een historische plaats in de kwartfinale op het EK vrouwenvoetbal. Na een evenwichtige eerste helft, gebeurde het allemaal in de tweede periode. Ex-Gouden Schoen Tine De Caigny schoot de Belgische vrouwen na 49 minuten mooi op voorsprong, Italië zette daarna fel druk maar een gelijkmaker kwam er niet meer uit de bus. Tessa Wullaert was zelfs nog bijzonder dicht bij een dubbele voorsprong, maar haar geweldige poging strandde op de paal. De Red Flames worden na groepswinnaar Frankrijk tweede en mogen vrijdag naar de kwartfinales tegen Zweden.

De match van hun leven. Die moesten de Red Flames (FIFA 19) spelen tegen Italië (FIFA 14). De Belgen wilden immers hun vooropgestelde ambitie waarmaken en geschiedenis schrijven door voor het eerst ooit de kwartfinale van een EK te bereiken.

Daarvoor moesten de Flames echter ook rekenen op de Fransen, die hun plicht moesten doen tegen het op papier veel zwakkere IJsland. Maar daarover hoefden ze zich op geen enkel moment zorgen te maken. Frankrijk stond al na enkele minuten op voorsprong en dus hadden de Flames hun lot in eigen handen: zelf winnen betekende zo altijd een ticket voor de kwartfinale.

Behalve een slechte pass van Jody Vangheluwe en ondanks de warmte – in het Manchester City Academy Stadium gaf het kwik nog steeds 34 graden aan bij het eerste fluitsignaal - begonnen de Flames ook goed aan de wedstrijd. Ze eisten al snel het balbezit op, maar kansen creëren lukte amper. Te veel Flames wisselden goede met minder goede momenten af. Kapitein Tessa Wullaert nam wel haar verantwoordelijkheid en probeerde de rest dan maar bij de hand te nemen. Ze werkte hard zonder bal en in balbezit kwam ze de bal telkens laag op het veld ophalen om daarna het spel te verdelen.

Alleen was het vervolg telkens te slordig. Diepste spits Hannah Eurlings, die met haar 19 lentes de jongste speelster in de selectie is, maakte de afgelopen dagen indruk op training tijdens afwerkingsvormen. Maar de aanvalster van OHL kon haar scherpte amper tonen tegen Italië, want ze kreeg weinig bruikbare ballen.

De Caigny wist 0 uit

De Flames bleven er wel in geloven en uitgerekend Tine De Caigny, de topschutter van de EK-kwalificatie over alle landen heen, brak dan toch de ban voor de Flames. Nadat de Italianen een vrije trap van Wullaert niet goed weg kregen, legde Kees de bal op de rand van de zestien af richting De Caigny. De Caigny werkt nochtans niet haar beste toernooi af en stond intussen al zes wedstrijden droog bij de Flames, maar tegen de Italianen twijfelde ze niet en trapte ze de bevrijdende 0-1 binnen.

Foto: BELGA

Voor de Flames werd het na 0-1 wel plots nog wat heter voor de voeten. De zon was intussen nochtans onder, maar de match brak plots wel open na een kansloze eerste helft. De Italianen wilden zich nog niet gewonnen geven en stormden naar voor. Ze moesten immers winnen om kans te maken op de kwartfinale. De sterke Girelli besloot bijna meteen na de 0-1 op de onderkant van de lat. De Flames kwamen goed weg en moesten plots alle zeilen bijzetten om de Italianen af te houden.

Evrard staat pal

Maar doelvrouw Nicky Evrard verschalken is geen sinecure dit EK. Ook Giacinti kreeg een goede mogelijkheid, maar slaagde er tot haar frustratie niet in. De Flames hielden zo dus ondanks de aanhoudende Italiaanse druk stand. Onder meer ook dankzij berewerk van Justine Vanhaevermaet. Die moest door de lichte blessure van Laura De Neve haar maatje Julie Biesmans voor de verdediging missen. Biesmans schoof immers een rijtje naar achter om centraal in de verdediging het gat op te vullen, maar Vanhaevermaet trok ook alleen haar streng.

Foto: BELGA

De Flames schrijven zo geschiedenis en mogen zich opmaken voor de eerste kwartfinale in hun geschiedenis. De vooraf opgestelde ambitie om top acht van Europa te halen is zo al waargemaakt. Al de rest wat nog komt is bonus. Als nummer twee van groep D (met vier punten) komen ze vrijdag om 21u00 Belgische tijd uit tegen de sterke Zweden (FIFA 2), dat groep C won. Dan wacht een nieuwe match van hun leven.