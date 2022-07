Engelse vrouwen walsen nu ook over Zweden richting finale EK, Alessia Russo zorgt met geniale ingeving voor goal van het toernooi

De Engelse vrouwen blijven over het EK in eigen land walsen. In de halve finale tegen Zweden werd het 4-0 voor de ‘Lionesses’, die naar de finale gaan met 20 gemaakte doelpunten en één tegendoelpunt in vijf wedstrijden. Straffe cijfers.

Engeland begon dit EK nog met een zuinige 1-0-zege tegen Oostenrijk, maar haalde daarna zwaar uit tegen Noorwegen (8-0) en Noord-Ierland (0-5). In de kwartfinale ging Spanje met 2-1 voor de bijl.

De halve finale tegen Zweden beloofde een nieuwe test te worden. Zweden staat op de tweede plaats op de FIFA-ranking, maar had het in de kwartfinale wel knap lastig tegen de Red Flames. Pas in de blessuretijd konden de Scandinavische vrouwen scoren (1-0).

Tegen Engeland had Zweden dinsdagavond bijna meteen gescoord. Na amper twintig seconden kwam Stina Blackstenius alleen voor doel, maar de Engelse doelvrouw Mary Earps pakte uit met een knappe voetreflex.

De 29-jarige doelvrouw van Manchester United bleef de hele wedstrijd uitstekend keepen en ook de Engelse aanvalsters deden hun werk. Tien minuten voor rust bracht Bethany Mead de Engelsen op voorsprong met haar zesde doelpunt al dit toernooi. Vlak na rust zorgde Lucy Bronze na een hoekschop met een rake kopbal voor de 2-0.

Geniaal hakje

Zweden kreeg wel nog kansen op de aansluitingstreffer, maar in minuut 68 kwam er een geniaal moment van de ingevallen Alessia Russo. De aanvalster van Manchester United geraakte in eerste instantie niet voorbij de Zweedse doelvrouw Hedvig Lindahl en besloot dan maar om in de rebound uit te pakken met een hakje. De bal ging tussen de benen van Lindahl, 3-0. Fantastisch doelpunt en de wedstrijd was gespeeld. Een kwartier voor tijd maakte Francesca Kirby er zelfs nog 4-0 van.

De beelden van de 3-0:

Woensdag wordt de tweede halve finale tussen Duitsland en Frankrijk afgewerkt. De winnaar van dat duel neemt het komende zondag in de finale op tegen Engeland.