Real Betis wordt de tegenstander van Valencia in finale Copa del Rey

Real Betis Sevilla heeft zich als tweede team verzekerd van een plaats in de Spaanse bekerfinale. De groenhemden dankten Borja Iglesias die voor de beslissing zorgde met een goal in blessuretijd in de terugwedstrijd van de halve finale tegen Rayo Vallecano. De partij eindigde zo op 1-1. Betis had de heenmatch met 1-2 gewonnen.

Iglesias wiste in het absolute slot de treffer van Bébé uit. Betis ontmoet zo Valencia in de finale. Los Ché versloegen woensdag in de eerste halve finale Athletic Bilbao in eigen huis met 1-0. Het heenduel in Baskenland was op 1-1 geëindigd.

De finale is op 23 april in Sevilla.