Sprookje in Spanje: afscheidnemende Joaquin (40) wint met Real Betis na 17 jaar opnieuw Copa del Rey

Real Betis heeft voor de derde keer in zijn bestaan de Copa del Rey gewonnen. De club uit Sevilla was in de finale te sterk voor Valencia na een strafschoppenreeks: 5-4. Voor de 40-jarige Joaquin, de kapitein van Betis, komt een droom uit: in de laatste dagen van zijn carrière pakt hij nog een mooie prijs, 17 jaar nadat hij voor de eerste keer de Copa del Rey won met Betis.

Betis was na 11 minuten op voorsprong gekomen via Borja Iglesias. Twintig minuten nadien was alles te herdoen toen Valencia via Hugo Duro de gelijkmaker scoorde. 1-1 was ook na 90 en 120 minuten de tussenstand, waardoor een strafschoppenreeks voor de beslissing moest zorgen. Yunus Musah was daarin de pineut: hij miste de vierde penalty van Valencia. Betis bleef foutloos en trapte elk van de vijf strafschoppen binnen: 5-4.

Joaquin, ingevallen in de 86ste minuut bij Betis en één van de doelpuntenmakers in de strafschoppenreeks, ziet zijn voetbalcarrière zo op een fameus hoogtepunt eindigen. De intussen 40-jarige flankspeler debuteerde in 2000 in de A-ploeg van Betis en was erbij tijdens de laatste bekerzege in 2005. Toen Joaquin enkele maanden nadien trouwde, was de trofee zelfs aanwezig op de ceremonie.

17 years after the Copa del Rey trophy was guest of honour at his wedding, 40-year-old Joaquin wins it again with Real Betis! 🏆 pic.twitter.com/GF7B87K1Lw — ESPN FC (@ESPNFC) April 23, 2022

Joaquin hangt eind dit seizoen zijn voetbalschoenen aan de haak. Hij verliet Betis in 2006, maar na omzwervingen bij Valencia, Malaga en het Italiaanse Fiorentina keerde hij in 2015 terug naar zijn eerste liefde. Zeven jaar later zwaait hij er af op een geweldig mooie manier.

Foto: ISOPIX

