COUPE DE FRANCE. Bastia bekert voort ten koste van Reims en is volgende niet-eersteklasser in kwartfinales

Het blijft verrassingen regenen in de Coupe de France. Stade de Reims verslikte zich zaterdagavond in de achtste finales thuis in tweedeklasser Bastia na penalty’s. Eerder op de dag schakelde vierdeklasser Versailles tweedeklasser Toulouse uit.

Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. Reims, met Wout Faes en Maxime Busi 90 minuten tussen de lijnen, kwam vlak voor rust op voorsprong. Even voorbij halfweg in de tweede helft incasseerde het de gelijkmaker, waardoor strafschoppen voor de beslissing moesten zorgen. Daarin toonden de bezoekers zich met 4-5 net iets koelbloediger.

Eerder op de dag zorgde vierdeklasser Versailles voor een stunt van formaat door tweedeklasser Toulouse, zonder Brecht Dejaegere, in eigen huis met 0-1 te verrassen. De thuisploeg moest na 20 minuten spelen met een man minder verder. De bezoekers roken bloed en buitten het numeriek overwicht een tiental minuten voor tijd uit.

In de andere achtste finale die gelijktijdig plaatsvond, trok Amiens het laken naar zich toe op bezoek bij Nancy in een duel der tweededivisionisten (0-2). Sieben Dewaele viel pas in bij het thuisteam toen het kalf al een tijdje verdronken was.

Later op de avond zijn Ligue 1-teams Montpellier en Marseille nog aan zet om 21u. Van de vier achtste finales die ondertussen afgewerkt zijn, kon met Nantes nog maar één eersteklasser doorstoten naar de laatste acht.