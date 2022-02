Al Hilal stoot overtuigend door naar halve finale tegen Chelsea

Het Saoedische Al Hilal heeft zich zondag op het WK voor clubs in Abu Dhabi overtuigend gekwalificeerd voor de halve finales. Al Hilal versloeg in de tweede ronde het lokale Al Jazira afgetekend met 6-1.

Al Jazira begon nochtans het best. Abdoulay Diaby, voormalig spits van Club Brugge, Anderlecht en Moeskroen, opende na 14 minuten de score in het Mohammed Bin Zayed-stadion. Maar de Saoedi’s sloegen terug en scoorden vervolgens liefst zes keer. De treffers kwamen op naam van Odion Ighalo (36.), Matheus Pereira (40.), Mohamed Kanno (58.), Salem Al Dawsari (78.), Moussa Marega (88.) en Andre Carrillo (90.+2 pen.).

Al Hilal, getraind door Leonardo Jardim en winnaar van de Aziatische Champions League, speelt volgende woensdag (9 februari) tegen het Chelsea van Romelu Lukaku. De Engelse laureaat van de UEFA Champions League was rechtstreeks geplaatst voor de halve finales, net als het Palmeiras (de winnaar van de Copa Libertadores). De Brazilianen spelen dinsdag tegen het Egyptische Al Ahly, dat in de tweede ronde het Mexicaanse Monterrey had verslagen met 1-0.

De finale wordt op 12 februari gespeeld. De laureaat volgt op de erelijst Bayern München op, dat in 2020 in Qatar de titel won.